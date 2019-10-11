Путин поздравил российских гимнастов с победой на чемпионате мира

Москва, 11 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил с победой мужскую сборную России по спортивной гимнастике.

Поздравительная телеграмма российского лидера была опубликована в четверг на сайте Кремля.

«На чемпионате мира в Штутгарте вы стали настоящими триумфаторами, впервые в истории мужская сборная России по спортивной гимнастике поднялась на высшую ступень пьедестала почета в командном многоборье. От души поздравляю вас, ваших тренеров и наставников», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что в борьбе с сильными соперниками российские спортсмены продемонстрировали отличную подготовку, нацеленность на высокий результат и огромный потенциал нашей сборной.

«Ваш успех — значимый вклад в развитие традиций отечественной школы спортивной гимнастики», — подчеркнул Путин.

Глава государства пожелал спортсменам дальнейших побед.

Финал в мужском командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте прошел в субботу. Сборная России, в составе которой выступали Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович, Артур Далалоян и Давид Белявский, впервые в истории отечественного спорта завоевала золотые медали мирового первенства в этой дисциплине.

Как пишет «Газета.ру», сборная России набрала 261,726 балла. Второе место заняли китайские гимнасты с результатом 260,729 балла, бронзу завоевали спортсмены из Японии, которые набрали 258,159 балла.