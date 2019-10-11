Вдова Анатолия Папанова скончалась в Москве

Москва, 11 октября. Заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96 году жизни.

О смерти актрисы сообщила пресс-служба Московского академического театра сатиры, где Каратаева проработала более 60 лет.

«Надежда Юрьевна Каратаева скончалась», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы театра.

Время и место прощания с актрисой пока неизвестны.

Надежда Каратаева окончила ГИТИС, куда поступила в 1941 году. После нападения фашистской Германии на СССР она ушла добровольцем на фронт и закончила обучение лишь после Победы.

Вместе с мужем Каратаева работала в Театре русской драмы в Клайпеде, в 1950 году ее приняли в труппу Московского театра сатиры. Любители театрального искусства запомнили ее роли в спектаклях «Квадратура круга», «Женитьба Фигаро», «Ревизор», «Восемь любящих женщин» и многих других.

Анатолий Папанов, с которым Каратаева вместе училась, сделал ей предложение на Красной площади 9 мая 1945 года. Семейная пара нередко вместе появлялась на сцене — спектакль «Гнездо глухаря», где они играли дуэтом, вошел в историю отечественного театра. Папанов и Каратаева прожили вместе 43 года, близкие вспоминают их дружные и гармоничные отношения.

Последней ролью актрисы, которую она сыграла в свой 90-й день рождения, стала фрекен Бок в спектакле «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что причиной смерти актрисы могла стать пневмония.