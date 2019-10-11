Жители Саратова хотят устроить самосуд над убийцей девятилетней школьницы

Саратов, 11 октября. Спасатели в Саратове обнаружили тело девятилетней Лизы Киселевой. Пропавшая сутки назад девочка была убита. Местные жители вышли на стихийный митинг, попытавшись устроить самосуд.

Школьница пропала в среду, 9 октября. Она отправилась в школу, и больше ее никто не видел. Полиции в поисках помогали волонтеры поискового отряда «Лиза.Алерт». Региональное управлении МЧС РФ рассылало по SMS информацию о пропавшем ребенке. В скорее в соцсетях был опубликован фоторобот предполагаемого преступника.

Тело девочки было найдено в четверг в гаражах в районе Сельзхозинститута в Саратове.

Полиция задержала подозреваемого. Он уже дал признательные показания, рассказав, что убил школьницу из злости после того, как она грубо ему ответила. По данным телеканала РЕН ТВ, задержанный мужчина ранее был судим за сексуальное насилие.

К зданию МВД, где находился подозреваемый, начали стекаться люди. Местные жители не могли поверить, что девочка мертва. Один из участников поисковой операции сообщил телеканалу «360», что представители МВД рассказали о задержании предполагаемого убийцы и попросили не собираться у здания полиции.

Он высказал предположение, что подозреваемый был задержан еще днем, но информацию об этом не афишировали, чтобы не мешать следствию.

Вечером задержанного доставили в район гаражей для проведения следственного эксперимента. К месту трагедии пришли местные жители. Думая, что преступник находится в одном из автомобилей, они начали раскачивать его. Позже полицейские вывели подозреваемого из гаражей в маске. Собравшиеся же требовали показать лицо предполагаемого убийцы.

Многие пришли с палками. СМИ отмечают, что люди готовы устроить самосуд.