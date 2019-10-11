Зеленский оценил шансы Кличко на победу на выборах мэра Киева

Киев, 11 октября. Президент Украины Владимир Зеленский оценил шансы мэра Киева Виталия Кличко на победу на предстоящих выборах как высокие.

Очередные выборы мэра украинской столицы должны состояться осенью 2020 года. Ранее стало известно, что партия «Слуга народа» намерена инициировать досрочные выборы депутатов Киевского городского совета и мэра столицы. Кличко пообещал, что он и его партия «Удар» будут в них участвовать.

«Есть ли большие шансы у господина Кличко победить, думаю да», — заявил Зеленский на пресс-марафоне, прошедшем в четверг.

Глава государства добавил, что хотел бы, чтобы выборы мэров прошли во всех украинских городах, даже если там не будет кандидатов. По его словам, «надо перезагрузить» местную власть.

Бывший боксер Кличко занимает пост киевского градоначальника с 5 июня 2014 года, а городской администрацией он руководит с 25 июня 2014 года. Ранее спикер украинского парламента Алексей Гончарук сообщал, что кабинет министров обратился в офис президента Украины с предложением о снятии Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации.

В ответ Кличко подал в суд на Гончарука и руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана. Как отмечается, данный иск связан с решением об увольнении Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

В одном из своих исков мэр просит признать противоправными требования правительства к президенту о его увольнении. В другом своем иске Кличко обвинил Богдана в превышении полномочий при подаче в кабмин письма, которое стало основанием для его увольнения с поста главы КГГА.