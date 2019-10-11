Киев, 11 октября. Президент Украины Владимир Зеленский высказался против автономии Донбасса, назвав его «украинской территорией».

В четверг Зеленский провел так называемый пресс-марафон, ответив на вопросы журналистов. В частности, он заявил, что хочет остановить братоубийственный конфликт в Донбассе в кратчайшие сроки.

«Остановить войну — я хочу в ближайшее время это сделать», — приводит его слова РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что выступает против автономии Донбасса и не готов давать такой статус региону.

«Не верю соцопросам, что 34% нашей страны сказали, что они за отделение этих территорий (Донбасса — прим. ФАН). Не знаю, не могу сказать. Не готов давать статус автономии этой территории. Это наша территория. Наша Украина», — сказал президент.

По его словам, после отвода войск контролировать ситуацию в Донбассе предстоит полиции и силам ОБСЕ.

«Должна быть украинская полиция, должны быть ОБСЕ. Должны быть на границе и помогать пограничникам. Должны быть на границе между Украиной и Россией миротворцы», — заявил Зеленский.

Ранее он сообщил, что законопроект об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не должен предусматривать предоставление Донбассу автономии, но определенные гуманитарные вопросы нужно обсуждать. Зеленский отметил, что пока нет готового текста проекта соответствующего закона, говорить о компромиссах, на которые может пойти Украина, преждевременно.

Зеленский сообщил, что рассчитывает на встречу «нормандской четверки» в ноябре и намерен вынести на обсуждение вопрос Крыма.

Как пишет «Газета.ру», в ходе пресс-марафона президент Украины ответил более чем на 500 вопросов.

Помощник президента России Юрий Ушаков в четверг заявил, что дату проведения встречи в «нормандском формате» можно будет обсуждать лишь после разведения сил в Донбассе и согласования проекта решений, которые планируется принять на саммите. Украина при этом в течение двух дней срывает разведение сил.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители Донецкой и Луганской областей выступили против правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. Действующий тогда президент страны Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Несмотря на неоднократно достигнутые договоренности о перемирии, украинские боевики практически ежедневно ведут обстрелы в районе линии соприкосновения сил в Донбассе.