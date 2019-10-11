Зеленский не смог назвать цену за литр молока на Украине

Киев, 11 октября. Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос журналистов о стоимости литра молока. Свое незнание расценок он объяснил тем, что редко ходит в магазин.

«Я очень редко хожу в магазин… Честно, я не покупаю молоко, потому что никто у нас не пьет молоко. Я могу сказать, сколько стоит хлеб, я покупаю его очень редко, потому что мне нельзя хлеб», — ответил на соответствующий вопрос Зеленский в ходе пресс-марафона.

Он добавил, что в курсе, что «хлеб стоит в целом 15-24 гривны», но признался, что покупает его за 45-30 гривен (1,8-1,2 доллара).

«Я могу в магазине купить воды, купить вина, люблю сыр к вину», — добавил украинский президент.

Ранее в ходе общения с прессой Зеленский заявил, что одной из задач украинской власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги.

Он напомнил, что МВФ требует увеличения тарифов на газ для населения. Однако власти решили их все же снижать. Он также добавил, что прожиточный минимум в 2020 году должен увеличиться.

В четверг Зеленский провел первую большую пресс-конференцию с момента инаугурации. Мероприятие, названное пресс-марафоном, прошло в необычном формате: глава государства общался с журналистами на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. На пресс-марафон были аккредитованы более 300 журналистов, среди которых не были ни одного представителя российских СМИ.

По итогам мероприятия Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения с журналистами. Пресс-марафон продолжался более 14 часов, сообщала «Газета.ру».