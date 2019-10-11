Мировой лидер из ФРГ построит в Сколково научный центр для обслуживания всей Евразии

Сколково, 11 октября. Немецкая компания Phoenix Contact построит в Сколково Региональный центр разработок и отраслевых компетенций.

На территории инновационного центра «Сколково» состоялась церемония закладки камня в основание будущего Регионального центра разработок и отраслевых компетенций для обслуживания Евразийского региона немецкой компании Phoenix Contact, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Центр займется научными исследованиями и разработками в области высокотехнологичного электротехнического оборудования для использования в энергетике, нефтегазовой отрасли, машиностроении, электромобилях, системах очистки воды, интеллектуальных сетях питания и других сферах.

«Это будет hi-tech производство, где будет создаваться наукоемкая продукция. Здесь не требуется больших площадей и мощностей — здесь требуется высокая концентрация инжинирингового и научного персонала. И в этом плане Сколково является совершенно точно правильным местом», — рассказал в интервью ФАН вице-президент Фонда «Сколково» Алексей Беляков.

По словам Белякова, партнерское соглашение с немецкой компанией также даст дополнительный импульс развитию резидентов Фонда.

«У нас большое количество компаний-стартапов которые разрабатывают соответствующие интеллектуальные решения в партнерстве со Сколтехом и резидентами Фонда — здесь по сути ограничений (для партнерства с «Феникс Контакт РУС» — прим. ФАН) нет», — добавил собеседник ФАН.

В церемонии закладки камня также приняли участие председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, директор департамента экономики и науки Посольства ФРГ Томас Граф, а также представители компании Франк Штюренберг и Елена Семенова. Завершение строительства и открытие центра запланировано к 2021 году.