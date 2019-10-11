Россия призывала курдов к диалогу с Дамаском, заявил Небензя

Нью-Йорк, 11 октября. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя военную операцию Турции в Сирии, заявил, что Россия призывала курдов к диалогу с Дамаском, однако те выбрали себе покровителей в лице США.

Небензя напомнил журналистам, что российская сторона призывала курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) начать диалог с Дамаском, однако те выбрали для себя других покровителей.

«Мы призывали курдов участвовать в прямом диалоге с властями Сирии, но, как вы знаете, они выбрали других покровителей. Вы видите, что теперь происходит», — подчеркнул постпред России.

Небензя отметил, что военная операция Турции «стала результатом демографической инженерии, которую осуществляли в северо-восточной Сирии некоторые партнеры по коалиции».

В среду Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, сообщала «Газета.ру». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что военные действия Анкары в соседнем государстве нацелены на «уничтожение террористической угрозы» и создание зоны безопасности, куда смогут вернуться сирийские беженцы.

За день до этого Пентагон сообщил, что США вывели свой военный контингент из района потенциального наступления Турции в САР.

Напомним, что США активно поддерживали SDF. Аналитики отмечают, что своим решением вывести воска с данной территории Трамп практически предал интересы поддерживаемых Штатами курдов. В своем микроблоге в Twitter глава Белого дома попытался оправдаться, заявив, что процесс вывода военных не означает, что США оставляют курдов, «которые являются особенными людьми и замечательными бойцами».

Отметим, что за день до начала операции «Источник мира», главари курдских формирований, занимающих сирийские территории за Евфратом, заявили, что, возможно, обратятся за помощью к Москве и Дамаску в случае полного вывода войск США из приграничных северных районов.