Путин высоко оценил работу губернатора Нижегородской области по снижению госдолга региона

Нижний Новгород, 11 октября. Президент РФ Владимир Путин похвалил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за снижение госдолга региона.

Путин назвал снижение государственного долга области хорошим показателем эффективной работы регионального правительства. В ходе встречи с президентом губернатор доложил, что в Нижегородской области относительная доля госдолга снизилась почти на 10%.

«С 2017 по 2018 год погасили около одного миллиарда рублей. Общий уровень долга достаточно значительный был накоплен, 75 миллиардов, но относительная доля долга упала за два года, которые я работаю, с 63 до 53,3%», — рассказал Никитин.

«Это хороший показатель качества работы. Не вернулись к прежнему показателю по долгам, а наоборот, продолжили снижение», — отметил российский лидер.

Никитин рассказал президенту о том, что в первые два года реализации в Нижегородской области национальных проектов на их продвижение выделяется около 75 млрд рублей, из которых около 48 млрд составляют средства федерального бюджета. В текущем году объем финансирования нацпроектов составляет 17 млрд рублей, в том числе 9,6 млрд выделяются из регионального бюджета.

«В целом у нас в среднем получается около 35% регионального софинансирования»,— подчеркнул губернатор.

По словам Никитина, с января в регионе началась модернизация учреждений первичного звена здравоохранения, к которому относятся около трех тысяч зданий и сооружений, нуждающихся в реконструкции и ремонте. На их модернизацию планируется направить шесть миллиардов рублей.

Губернатор отметил, что при хороших темпах снижения смертности в целом, в Нижегородской области значительно выросла смертность от онкологических заболеваний. Региону требуется новый онкоцентр, рассчитанный на обслуживание около 30 тысяч пациентов ежегодно.

«Затраты на этот центр составят 9,4 миллиарда рублей, но из них около трех миллиардов — частные инвестиции», — сообщил Никитин.

Он обратился к Путину с просьбой поддержать область в строительстве важного медицинского учреждения.