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Экс-супруга Епифанцева рассказала, почему он не видится с детьми

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Экс-супруга Епифанцева рассказала, почему он не видится с детьми

Москва, 11 октября. Бывшая жена актера Владимира Епифанцева Анастасия Веденская рассказала, почему их общие дети больше не видятся с отцом. По ее словам, все дело в разгульном образе жизни бывшего супруга.

В интервью WomanHit Веденская сообщила, что в жизни ее сыновей «папы нет». Причиной этому является образ жизни, который ведет Епифанцев.

«Он снимает комнату на территории завода, где, на мой взгляд, далеко не самые лучшие условия и в которой ночует куча его друзей. У них там тусовки и веселье, он выкладывает фото и видео своих угарных вечеринок в Инстаграм, ложится спать утром и просыпается к ночи. При таком режиме с детьми совпадений нет», — рассказала она.

Веденская также уточнила, что слухи о том, что у ее бывшего супруга наладилась личная жизнь, не совсем соответствуют действительности. По ее словам, у Епифанцева «девчонки все время меняются, но есть основная фанатка, которая уже давно с ним».

Экс-супруга Епифанцева рассказала, почему он не видится с детьми

Актриса отметил, что сыновья переживают за жизнь своего отца, однако теперь уже «не идут с ним на контакт». Младший сын даже заблокировал номер отца в телефоне после того, как узнал, что тот был на его день рождения в Москве, но даже не поздравил сына.

В конце прошлого года стало известно, что Епифанцев разводится с Веденской, с которой они прожили вместе 11 лет. 

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Источник: WomanHit
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