Зеленский назвал звонки Путину первыми шагами к урегулированию в Донбассе

Киев, 11 октября. Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои телефонные звонки российскому коллеге Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию конфликта в Донбассе.

Зеленский в ходе пресс-марафона напомнил, что после телефонных переговоров с российским президентом состоялся обмен задержанными.

«Все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет. Прежде всего, я хочу закончить войну (в Донбассе) и я считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу», — заявил он.

Телефонные переговоры президентов Украины и России состоялись в июле, а также в начале сентября. Стороны обсуждали освобождение осужденных и задержанных лиц.

Ранее в четверг Зеленский впервые объяснил журналистам, почему его личная встреча с Путиным невозможна. Он заявил, что «об этом никто не говорит, потому что все против». При этом Зеленский не уточнил, кто именно выступает против его очной встрече с президентом РФ.

Сейчас, по словам Зеленского, личный контакт с Путиным планируется только на международном уровне в «нормандском формате». При этом он отметил, что личная встреча с российским коллегой «должна быть, если мы хотим закончить войну».

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она была вызвана государственным переворотом, который произошел в Киеве. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса военную операцию.

Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и неоднократно обращала внимание Киева на необходимость проведения прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.