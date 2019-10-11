Пассажир в «Шереметьево» пронес на борт самолета пистолет

Москва, 11 октября. Пассажир в московском аэропорту «Шереметьево» пронес пистолет на борт самолета. Из-за инцидента было принято прервать полет, борт приземлился в Ростове-на-Дону.

Представитель управления на транспорте МВД РФ по СКФО сообщил РИА Новости, что самолет, вылетевший из Москвы в Бургас, прервал полет и внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Это произошло после того, как один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать в багаж травматический пистолет.

После посадки пассажира доставили в дежурную часть. Выяснилось, что оружие оформлено, есть лицензия. Однако протокол об административном правонарушении все же был составлен.

Представитель «Шереметьево» Анна Захаренкова уточнила, что по данному факту аэропорт проведет внутреннюю проверку. По ее словам, досмотром багажа, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов занимается дочерняя компания аэропорта АО «Шереметьево Безопасность».

Захаренкова заверила, что сейчас усилен контроль за работой инспекторов досмотра, с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что суд во Франции наказал мужчину, который пытался пронести на борт самолета пилу в ботинках. По словам задержанного, он работал на стройке и несколько раз оставлял там свою обувь. Суд приговорил мужчину к четырем месяцам тюремного заключения.