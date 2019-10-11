Боевики в Сирии обстреляли 17 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 11 октября. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли 17 населенных пунктов сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, вновь нарушили режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел.

По данным ЦПВС, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Маканис-эд-Дувайри, Биньямин, Сабикия, Хай-эс-Шейх-Максуд провинции Алеппо; Ардаш-Даг, Кермель, Мамухия, Айн-эль-Кантара, Эль-Арейм, Чекурджак, Нахшебба провинции Латакия; Хан-Шейхун, Хуайн-эль-Кебир, Кафер-Айн провинции Идлиб; Дар-Хардата, Хуайз, Аль-Арейми провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»1, деятельность которой запрещена в России, продолжает препятствовать мирным жителям проходить через гуманитарный коридор «Абу-Духур» в юго-восточной части провинции Идлиб. Террористы и союзные им группировки пытаются использовать гражданские лица в качестве живого щита в сложившейся в регионе ситуации.

1 Организация запрещена на территории РФ.