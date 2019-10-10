МИД Турции назвал причину военной операции в Сирии

Анкара, 10 октября. Анкара была вынуждена начать военную на севере Сирии из-за поставки вооружений США силам самообороны сирийских курдов (YPG), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk напомнил, что США изначально обещали вывести своих военных с севера Сирии. Анкара ждала, но этого так и не произошло. Позднее состоялась договоренность о совместном патрулировании, которое, по словам Чавушоглу, «оказалось косметическим».

«При этом они продолжали поставлять оружие YPG. Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец. Мы приняли это решение согласно ситуации на поле», — заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что Соединенные Штаты не вправе распоряжаться воздушным пространством Сирии и запрещать турецкой авиации участвовать в операции.

«Здесь территория Сирии, у США нет права командовать в сирийском воздушном пространстве, и решать, кому летать, а кому нет», — заявил он.

В среду Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, сообщали «Известия». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что военные действия Анкары в соседнем государстве нацелены на «уничтожение террористической угрозы» и создание зоны безопасности, куда смогут вернуться сирийские беженцы.

За день до этого Пентагон сообщил, что США вывели свой военный контингент из района потенциального наступления Турции в САР. В Вашингтоне также заявили, что отныне Турция ответственна за всех боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), взятых в плен за последние два года.

В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции из-за ее военной операции в Сирии. Глава белого дома сообщил, что «внимательно наблюдает» за развитием событий. Он пообещал «сильно ударить по Турции финансово и с санкциями, если она не будет играть по правилам».

Стоит отметить, что возглавляемая США международная коалиция действует в Сирии фактически незаконно: без разрешения официальных властей САР и мандата ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.