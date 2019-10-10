Зеленский назвал условия выхода Украины из Минских соглашений

Киев, 10 октября. Киеву придется выйти из минского процесса, если до Нового года не будет принят закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», то нам придется выходить из минского процесса», — заявил Зеленский в ходе пресс-марафона, добавив, что «это автоматически произойдет».

При этом он заключил, что в таком случае Украина «останется один на один с Россией»

Ранее на пресс-марафоне Зеленский сообщил, что «в целом не удовлетворен тем минским документом, который был подписан». Главное, что не устраивает президента Украины, «весь тот порядок, который есть в минском документе».

Кроме того, Зеленский сообщил журналистам, что если в рамках «нормандского формата» по Донбассу не получится достигнуть прогресса, то Киев собирается искать другие пути урегулирования кризиса. По его словам, у Украины есть «план Б», однако его подробности украинский президент озвучить отказался.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она была вызвана государственным переворотом, который произошел в Киеве. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса военную операцию.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Стороны подписали ряд соглашений о перемирии. 1 октября была принята «формула Штайнмайера». Озвученные в формуле меры, по сути, являются упрощенным вариантом Минских соглашений. Они предполагают следующие действия.

Первое — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второе — подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третье — внесение изменений в Конституцию Украины (речь об особом статусе Донбасса), передача контроля над границей с Россией. После этого особый статус Донбасса вступает в силу уже на постоянной основе.