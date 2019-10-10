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Парламент Кубы выбрал Мигеля Диас-Канеля президентом республики

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Парламент Кубы выбрал Мигеля Диас-Канеля президентом республики

Гавана, 10 октября. Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы избрали на внеочередном заседании Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики, сообщает пресс-служба ассамблеи.

«На пост президента республики был избран Мигель Диас-Канель Бермудес, на пост вице-президента — Сальвадор Вальдес Меса», — говорится в сообщении пресс-службы.

В соответствии с новой конституцией, президент является главой государства, верховным главнокомандующим вооруженными силами и возглавляет Совет национальной обороны. В феврале более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции на референдуме, сообщал RT. Один из пунктов нового главного документа страны гласит, что Куба отказывается от строительства коммунизма. В конституции также учреждены посты президента и премьер-министра.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что референдум по вопросу принятия новой конституции Кубы подтвердил приверженность Гаваны нормам и принципам международного права.

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