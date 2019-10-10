Порошенко ответил на критику Зеленского старым анекдотом

Киев, 10 октября. Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил на критику со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского, вспомнив старый анекдот про три конверта.

Говоря о Зеленском, Порошенко попытался рассказать анекдот. В нем говорится, что новый руководитель получает от предшественника три конверта, которые надо будет вскрыть в сложных ситуациях. В первом предшественник рекомендует преемнику «валить» все на него, во втором — брать ответственность на себя. О содержимом третьего конверта Порошенко не сказал, но классический анекдот заканчивается фразой: «Готовь три конверта».

«Владимир Александрович, открывайте второй конверт», — обратился к Зеленскому Порошенко.

Зеленский в четверг провел свою первую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Пресс-марафон длиться уже больше 13 часов. Обсуждая работу своего предшественника, Зеленский пообещал, что Порошенко ответит за свои действия во время президентства. Также Зеленский рассказал, что не собирается иметь отношение к делам, в которых фигурирует Порошенко. По его словам, с этим разберутся правоохранительные органы.

Кроме того, Зеленский высказал опасения, что Порошенко может устроить новый Майдан. Как сказал президент, Порошенко подталкивает к этому людей своими действиями.