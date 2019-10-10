Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине.

В ходе своего рекордного пресс-марафона Зеленский сообщил, что у него нет времени отвечать СМИ, «которые настроены не тепло к независимости Украины».

«Поэтому о чем мне с ними говорить? У нас разная позиция относительно нашей независимости, территории и наших людей, поэтому какой может быть диалог?» — заявил Зеленский

Украинская журналистка Ирина Лютикова обратила внимание президента, что многие украинские политики принимают участие в российских программах, чтобы донести до публики свою позицию. В связи с этим она поинтересовалась у Зеленского, почему он не принял приглашение программы «60 минут», ведущей которой является Ольга Скабеева.

Зеленский в ответ вспомнил, что в Нью-Йорке его «поймал ее муж».

«Это опасно!» — отшутился президент Украины.

Зеленский в четверг провел первую большую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на президента. Он отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. На пресс-марафон были аккредитованы более 300 журналистов, среди которых нет ни одного представителя российских СМИ.

Отметим, что Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения с журналистами. Когда время общения перевалило за восемь часов, к президенту подошла его пресс-секретарь и объявила, что установлен мировой рекорд. К этому моменту пресс-марафон продолжается уже более 13 часов.