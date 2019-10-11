Зеленский и 300 журналистов: чем запомнился 14-часовой пресс-марафон президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел свою первую большую пресс-конференцию, которая продлилась более 14 часов. Глава государства отвечал на вопросы журналистов буквально с утра и до вечера, поэтому пресс-марафон побил рекорд по продолжительности. Общаясь с президентом, многие представители СМИ перекусывали картошкой и бургерами, самому же Зеленскому, буквально обессиленному от огромного количества вопросов, также пришлось подкрепиться прямо перед объективами фото и видеокамер. Подводя итоги мероприятия, политик заявил, что в течение 14-часового пресс-марафона он ответил на более чем 500 вопросов журналистов. Круг вопросов был самым широким — от ситуации в Донбассе до выбора продуктов питания.

Пресс-бургер Зеленского

Всего на пресс-конференцию аккредитовались более 300 человек. Местом для ее проведения был выбран новомодный Kyiv Food Market, вероятно, чтобы президент отвечал на вопросы журналистов в максимально расслабленной обстановке.

«Классное место, я тут первый раз. Мы на картинках посмотрели — прикольно. Вкусно тут?» — поинтересовался Зеленский, открывая пресс-конференцию.

Официанты подносили кофе и чай всем желающим, во время обеда на стол были поставлены блюда с бургерами и картошкой фри, запивать еду предлагалось кока-колой. Журналисты заходили в фуд-корд группами по десять человек, каждой из которых было отведено по полчаса. По мнению репортеров, благодаря такому формату, больше похожему на блиц, Зеленскому удавалось легко отходить от неудобных тем.

«План Б» по Донбассу

Первым прозвучал вопрос о Донбассе. По мнению президента, прошлая власть в лице Петра Порошенко зря не заботилась о переселенцах. Зеленский указал на то, что украинцы, живущие в Донбассе и на Украине, для него равны. Как отметил глава государства, на последний выборах украинцы выбрали президента, который «остановит войну».

«Именно это моя миссия», — сказал Зеленский.

Законопроект об амнистии будет доработан, а в новом законе об особом статусе будут прописаны «красные линии» по Донбассу, отметил президент. По его словам, взаимное освобождение задержанных, «формула Штайнмайера», разведение войск, то есть предварительные шаги перед встречей «нормандского формата», — это давно заключенные договоренности, которые надо выполнять.

«Это подписал человек, который ходит и кричит ай-ай-ай, — заявил Зеленский. — Я сижу в таком конкретном шпагате, как Ван Дамм, — было бы три ноги, сел бы на три».

Глава государства указал на непоследовательность своего предшественника. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также была поражена отношением Порошенко к «формуле Штайнмайера» и срыву разведения войск, напомнил Зеленский. Украина будет искать другие форматы, если «нормандский формат» будет откладываться, если не будет разведения.

«Это Минск и прямые переговоры мои с президентом России, — заявил Зеленский. — Это уже один раз сработало».

Зеленский также рассказал о наличии «плана Б» по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, однако отказался разглашать подробности. Он выразил уверенность, что конфликт в Донбассе разрешить путем переговоров необходимо в течение года. Если это не сработает, только тогда Киев перейдет к следующим шагам.

Зеленский заявил, что не удовлетворен Минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, Киев «не устраивает весь тот порядок, который есть в минском документе». Эти вопросы планируется обсудить на саммите в «нормандском формате». Зеленский добавил, что обсуждать это будут лидеры стран участников «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция), а не представители сторон, участвующие в переговорах в Минске.

Как сообщил президент, его команде не удалось в достаточной степени проинформировать украинских граждан о «формуле Штайнмайера». Он не исключил, что Киеву придется выйти из минского процесса, если до нового года не будет принят закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».

По словам президента, он считает свои телефонные звонки своему российскому коллеге Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию конфликта в Донбассе.

«Все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет, — сказал политик в ходе пресс-конференции. — Прежде всего, я хочу закончить войну (в Донбассе) и я считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу».

«Президент мира», Украина и Россия

Глава государства, комментируя призыв одного из журналистов «юридически заявить, что между Украиной и Россией война», подчеркнул, что пришел как «президент мира». Никто не ждет от него каких-либо военных действий, сказал Зеленский.

«Иначе мы должны будем войной идти на Крым. Наша армия не готова. Я не готов терять людей. Я не хочу наших людей пугать», — объяснил он.

Зеленский также заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает «очень опасной».

Говоря об отношениях двух стран, Зеленский указал на странность того, что между Украиной и Россией отсутствует авиасообщение, тогда как поезда в РФ ходят. Украине такая ситуация не выгодна, пожаловался президент.

«Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают, — посетовал Зеленский. — У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании».

Президент Украины подчеркнул, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным. По его словам, публикация может помешать «прекращению войны». Зеленский отметил, что не хочет терять возможности вернуть украинских граждан, которые находятся в России и Донбассе. Политик обратил внимание на то, что готов продолжить практику прямых переговоров с главой российского государства по вопросу передачи украинцев из РФ и Донбасса. При этом он выразил уверенность, что Киев должен контролировать госграницу с РФ.

Зеленский рассказал и о нынешних отношениях с артистами из России. Из уст Зеленского прозвучала фраза: «Всех потерял». Однако, по его словам, он до сих пор поддерживает связь с артистами Comedy Club, а также с лидером «Машины времени» Андреем Макаревичем. Резиденты «Камеди» в лице Александра Реввы и Семена Слепакова звонили ему, когда приезжали в Одессу.

«Ревва — он же наш, донецкий, кажется, у него даже наш паспорт», — вспомнил Зеленский.

Зеленский поставил диагноз Порошенко

Говоря о действиях своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский выразил мнение, что тот пытается устроить новый Майдан.

«Ошибка Порошенко в том, что он думает, что готов быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент. Он в это не верит. Это на физиологическом уровне уже, мне кажется. Но проблема в том, что он немножечко подталкивает людей. Вот он гулял-гулял и внезапно пришел на Майдан», — объяснил политик.

При этом Зеленский подчеркнул, что новый Майдан ему не страшен, к такому развитию событий он относится совершенно спокойно.

«Кровопролития не будет», — пообещал президент.

Самого же Порошенко возмутили выпады Зеленского против него. По его мнению, на своей первой пресс-конференции нынешний глава государства Владимир Зеленский уделяет «много внимания предшественникам». Экс-президент, говоря об оппоненте, попытался рассказать анекдот, в котором говорится, что новый руководитель получает от предшественника три конверта.

«Владимир Александрович, открывайте второй конверт», — обратился к Зеленскому Порошенко.

«Легалайз», роспуск Рады и бегущие в РФ украинцы

Коснулся Зеленский и темы языкового вопроса. Языковой вопрос, который, по его мнению, раскалывает украинское общество, сейчас поднимать не следует.

«Вы помните, по языковому вопросу начался Донбасс, — сказал он. — Зачем сейчас, в нашей стране, которую мы хотим объединить… поднимаем этот вопрос».

Зеленского волнует ситуация с украинцами, которые вынуждены ехать на заработки в Россию. Президент признал, что виновна в данной ситуации именно украинская власть.

«Я думаю, если они едут в Россию работать — виноваты мы, — сказал политик. — Если у нас нет альтернативы, человек что-то ищет».

Глава Украины также признался, что не знает как поставить точку в деле «евромайдана». Тем не менее он отметил, что хотел бы понять, кто был заказчиками и как происходили события.

Говоря о возможности легализации марихуаны в стране, Зеленский подчеркнул, что украинцы могут даже не мечтать об этом. По его словам, от партии «Слуга народа» нет таких инициатив, так как этот вопрос для страны неактуален.

Президент Украины заявил, что через год распустит Верховную раду, если депутаты его партии «Слуга народа» будут «есть друг друга». По его словам, у всех новых министров на Украине испытательный срок будет длиться до конца года, если не будет результатов, то они будут уволены. Политик отметил, что пока думает насчет увольнения мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской горгосадминистрации, но считает, что функции мэра и главы горадминистрации должны быть разделены.

Была затронута и тема отношений Украины и США. Несмотря на то, что Киев не хочет ничего терять в отношениях с Вашингтоном, Украина — не обслуживающий персонал для политики США, подчеркнул Зеленский. По его мнению, дипломатические отношения между странами «немного подрывает» обнародование стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Пицца для оголодавшего президента

Стоит отметить, что пресс-конференция сопровождалась множеством конфузов и веселых моментов, которые в настоящее время активно обсуждают в Сети. Так, например, отвечая на вопросы представителей СМИ, оголодавший Зеленский буквально набросился на лежавшую перед ним пиццу. Он объяснил свои действия тем, что пресс-марафон порядочно затянулся и он больше не может бороться с чувством голода.

«А возьмите, кто с чем хочет (пиццу — Прим. ФАН). Я не могу один (есть — Прим. ФАН)», — сказал Зеленский. «Спасибо мы уже поели», — ответили представители СМИ «Возьмите кусочек, ну один», — обратился Зеленский к одному из журналистов, протягивая ему тарелку с пиццей.

Позже появилась информация о том, что президенту сделали специальные уколы для поддержки голосовых связок, чтобы он не потерял голос во время пресс-марафона. Зеленский признался, что связки — его слабое место, поэтому он решил подготовиться к событию заранее.

«Скрасил» пресс-конференцию экзальтированный дебошир, который, забравшись на стол, попытался сорвать многочасовое мероприятие. Он обвинил президента в пособничестве структурам финансиста Джорджа Сороса, потребовал от него «стать настоящим евреем», не быть марионеткой некого «Комитета 300», а заодно запретить аборты и гомосексуализм.

«Уважаемый Анатолий, отвечу, когда вы станете человеком и слезете со стола», — вежливо ответил Зеленский.

В конце концов буйного «борца» с Соросом и абортами повязала полиция.

Пресс-марафон был прерван на несколько минут присутствующими на мероприятии украинцами. Когда Зеленский отвечал на очередной вопрос журналистов, с нижних этажей послышались недовольные возгласы. Политик прервал свой ответ, подошел к бортику и начал вести диалог с одной из жительниц Украины.

Зеленский также удивил украинцев своим признанием по поводу цен на продукты на Украине. Выяснилось, что глава Украины не знает, сколько в его стране стоит литр молока. Свою неосведомленность он объяснил тем, что не покупает данный продукт питания.

«Я могу в магазине купить воды, купить вина, люблю сыр к вину», — сказал Зеленский в ходе пресс-марафона.

Глава Украины во время общения с журналистами прокомментировал шутку мэра Одессы Геннадия Труханова в адрес своей команды. У Зеленского спросили, как он относится к словам градоначальника, который сравнил новую власть на Украине с мальчиками, пришедшими в дом терпимости: «Все нравится, но сделать ничего не могут».