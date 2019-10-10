Рудковская взволновала поклонников колыхающейся грудью

Москва, 10 октября. Продюсер Яна Рудковская удивила подписчиков роликом, рекламирующим новый проект. Светская львица готова представить публике ледовое шоу «Золушка» с участием ее супруга Евгения Плющенко и шестилетнего сына Саши. Поклонников же взволновала не новость о новом проекте, а колыхающаяся грудь звезды.

Рудковская опубликовала в Instagram ролик, в котором в замедленной съемке бежит в роскошном голубом платье. В комментарии к видео она уточнила, что ее команда снимает превью для «новогоднего ледового шоу #золушкаплющенко».

«Я убегаю от камеры в настоящем платье Золушки которое Саша Терехов сшил для диснеевской Золушки и я его купила на благотворительном аукционе», — сообщила продюсер.

Большая часть поклонников Рудковской привычно восхищается ее внешним видом в комментариях. Однако нашлись те, кто обратил внимание вовсе не на фасон платья, а на колыхающийся бюст 44-летней селебрити.

«Грудь какая-то отдельно живущая…» — пишет пользователь под ником buhtatan.

«Староватая Золушка-то», — критикует образ Рудковской evgeniasmirnova396.

«Да, простите, с грудью перебор в беге. Все дело испортило. А так красиво», — считает oreshnik7.

«Какое платье, какая Вы!!! Ну и грудь конечно — не оторвать взгляд. Бедные мужчины, засмотрят до дыр!», — отметила taisiasg.

Другие подписчики вступились за звезду, обвинив критиков в зависти.

«Вот же гнилые завистники, всегда найдут за чтоб ухватиться и нагадить!!! Грудь не шевелилась, тоже б написали силикон. И фу фу фу такими быть завистливыми», — пишет milasozykina565.

В конце сентября стало известно, что Рудковская станет главной героиней нового реалити-шоу, над которым работает известная телеведущая Ксения Собчак. Выходить программа будет на канале «Супер», где Собчак недавно заняла пост генерального продюсера. Предполагается, что передача будет похожа на шоу о знаменитом семействе Кардашьян.

Отметим, что Рудковская в последнее время действительно находится в центре внимания общественности. Фанаты обсуждают ее снимки, уличают в использовании редакторов для «вытягивания» ног на фото, критикуют ее внешний вид и наряды.

«Газета.ру» ранее сообщала, что Рудковская призналась, что считает своего супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко любовью всей своей жизни. Плющенко и Рудковская поженились в 2009 году.