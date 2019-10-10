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Поклонники встали на защиту Пугачевой, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

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Поклонники встали на защиту Пугачевой, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Москва, 10 октября. Фотография российской певицы Аллы Пугачевой без макияжа разделила пользователей Сети на два лагеря.

В социальных сетях был опубликован снимок Аллы Пугачевой, на котором певица запечатлена без привычного макияжа во время прогулки с дочкой Лизой. По мнению поклонников, снимок был сделан два года назад, когда Пугачевой было 68 лет.

Поклонники встали на защиту Пугачевой, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Пользователи Сети обратили внимание, что лицо Пугачевой без макияжа, заметно отличается от «идеального образа», в котором примадонну можно увидеть на отретушированных фотографиях. Пользователей смутили огромные мешки под глазами певицы, а также удивило отсутствие морщин на лице Пугачевой, которые просто обязаны быть в таком возрасте.

Поклонники встали на защиту Пугачевой, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Поклонники встали на защиту Пугачевой, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Поклонники встали на защиту Пугачевой, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

При этом снимок Пугачевой без макияжа разделил пользователей Сети на два лагеря. Часть из них обрушилась с критикой на примадонну. По их мнению, снимок является доказательством того, что настоящую молодость невозможно купить за деньги. Кроме того, Аллу Борисовну сравнивают с ее знаменитыми ровесницами, причем не в пользу Примадонны.

Поклонники встали на защиту Пугачевой, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Поклонники встали на защиту Пугачевой, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

 

Однако большая часть пользователей встала на защиту Пугачевой, напомнив о ее преклонном возрасте. Защитники примадонны выразили уверенность, что критикующие внешность Пугачевой пользователи не будут выглядеть лучше в 70 летПоклонники встали на защиту Пугачевой, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа. Кроме того, поклонники Пугачевой подчеркнули, что в свободное от работы время певица не должна хорошо выглядеть, поэтом может обойтись без косметики.

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