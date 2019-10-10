Поклонники встали на защиту Пугачевой, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Москва, 10 октября. Фотография российской певицы Аллы Пугачевой без макияжа разделила пользователей Сети на два лагеря.

В социальных сетях был опубликован снимок Аллы Пугачевой, на котором певица запечатлена без привычного макияжа во время прогулки с дочкой Лизой. По мнению поклонников, снимок был сделан два года назад, когда Пугачевой было 68 лет.

Пользователи Сети обратили внимание, что лицо Пугачевой без макияжа, заметно отличается от «идеального образа», в котором примадонну можно увидеть на отретушированных фотографиях. Пользователей смутили огромные мешки под глазами певицы, а также удивило отсутствие морщин на лице Пугачевой, которые просто обязаны быть в таком возрасте.

При этом снимок Пугачевой без макияжа разделил пользователей Сети на два лагеря. Часть из них обрушилась с критикой на примадонну. По их мнению, снимок является доказательством того, что настоящую молодость невозможно купить за деньги. Кроме того, Аллу Борисовну сравнивают с ее знаменитыми ровесницами, причем не в пользу Примадонны.

Однако большая часть пользователей встала на защиту Пугачевой, напомнив о ее преклонном возрасте. Защитники примадонны выразили уверенность, что критикующие внешность Пугачевой пользователи не будут выглядеть лучше в 70 лет . Кроме того, поклонники Пугачевой подчеркнули, что в свободное от работы время певица не должна хорошо выглядеть, поэтом может обойтись без косметики.