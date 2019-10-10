Бывший сотрудник ФБК рассказал об истериках Навального из-за «денежных вопросов»

Москва, 10 октября. Бывший сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов рассказал, как Алексей Навальный реагирует на вопросы о финансировании организации. По его словам, тема денег является самой больной для блогера.

Видео с подробными разъяснениями Серуканова вышло в YouTube-канале RT. Телеканал опубликовал фильм, посвященный отношению Навального к Russia Today и его главному редактору Маргарите Симоньян. Серуканов объяснил, что блогер ополчился против этого СМИ в том числе из-за расследования RT о его биткоин-кошельках и мошеннических схемах.

По словам бывшего сотрудника ФБК, тема денег вообще является самой больной для Навального, а вопросы финансирования — главное табу в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией».

«Когда кто-то начинает говорить о деньгах, откуда они появляются, — этот человек либо моментально попадает в черный список, либо просто подвергает себя опасности быть резко уволенным», — рассказал Виталий Серуканов.

По его словам, многие сотрудники ФБК стали интересоваться «денежным вопросом» еще во время «президентской кампании» Навального. При этом до сих пор эта тема остается открытой.

«Алексей Навальный умеет очень умело обыгрывать своими паттернами эту ситуацию, рассуждая из разряда: «Посмотрите, как смешно, я их, наверное, из Америки взял. Мне их прислали сказочные гномики». Или: «Нет, мне присылают это обычные люди». Но нет, мы же понимаем, что такие суммы обычные люди не присылают», — пояснил Серуканов.

Ранее Минюст России внес «Фонд борьбы с коррупцией» Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагентов. Причиной стали зарубежные источники финансирования ФБК. Речь идет о траншах из американского источника Star-Doors.Com LLC и испанского ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS.

Напомним, в связи с деятельностью ФБК было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». По данным следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. В сентябре в рамках расследования в штабах ФБК в разных городах России прошли многочисленные обыски.

Федеральное агентство новостей также представило доказательства зарубежного финансирования ФБК. По данным ФАН, ФБК финансировали из Франции (2 спонсора), Швеции (3), Белоруссии (6), Израиля (10), Чехии (11), Великобритании (12), Германии (13), США (14), Австрии (16), Ирландии (17) и ряда арабских стран (8).