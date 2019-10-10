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Эксперт предложил Юзик помощь психиатра после освобождения из Ирана

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Эксперт предложил Юзик помощь психиатра после освобождения из Ирана

Москва, 10 октября. Экономист Никита Кричевский раскритиковал поездку журналистки Юлии Юзик в Иран. По мнению эксперта, девушке нужно организовать прием у психиатра, чтобы выяснить первопричины «ритуального жертвования» здоровьем.

В четверг стало известно, что россиянка Юлия Юзик возвращается из Ирана в Россию. Юзик прибыла в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту по неизвестным причинам у нее забрали паспорт, а через три дня арестовали.

По мнению Кричевского, в здравом уме девушка никогда бы не поехала в Иран по своей воле.

«Мадам Юзик дома. На хрена она вообще поперлась в Иран? Лавры Дарьи Асламовой покоя не дают? И не проще ли организовать ей хорошего психиатра, чтоб докопался до первопричины ритуального жертвования душевным и телесным здоровьем?» — написал на своей странице в Facebook эксперт.

Опубликованное ранее сообщение Юзик в соцсетях о том, что она свободна, вызвало волну негодования у экономиста. По его мнению, это выглядело в духе: «Всем спасибо, все свободны».

Россиянку в Иране обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. По прилете в аэропорт Тегерана у Юзик забрали паспорт, а до этого, «выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы».

Эксперт предложил Юзик помощь психиатра после освобождения из Ирана

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла дело Юзик на личный контроль. В связи с этим делом иранский посол был приглашен в МИД РФ. 

Союз журналистов России назвал вероятной причиной задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране наличие у нее виз Израиля в паспорте. Однако «Газета.ру» обращает внимание на то, что Юзик въезжала в Израиль в 2006 году, опубликовав репортаж о нескольких днях службы в Армии обороны еврейского государства. С тех пор она уже несколько раз ездила в Иран. В связи с этим информация о том, что проблема могла заключаться в израильской визе журналистки, вызывает сомнения.

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