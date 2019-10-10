Эксперт предложил Юзик помощь психиатра после освобождения из Ирана

Москва, 10 октября. Экономист Никита Кричевский раскритиковал поездку журналистки Юлии Юзик в Иран. По мнению эксперта, девушке нужно организовать прием у психиатра, чтобы выяснить первопричины «ритуального жертвования» здоровьем.

В четверг стало известно, что россиянка Юлия Юзик возвращается из Ирана в Россию. Юзик прибыла в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту по неизвестным причинам у нее забрали паспорт, а через три дня арестовали.

По мнению Кричевского, в здравом уме девушка никогда бы не поехала в Иран по своей воле.

«Мадам Юзик дома. На хрена она вообще поперлась в Иран? Лавры Дарьи Асламовой покоя не дают? И не проще ли организовать ей хорошего психиатра, чтоб докопался до первопричины ритуального жертвования душевным и телесным здоровьем?» — написал на своей странице в Facebook эксперт.

Опубликованное ранее сообщение Юзик в соцсетях о том, что она свободна, вызвало волну негодования у экономиста. По его мнению, это выглядело в духе: «Всем спасибо, все свободны».

Россиянку в Иране обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. По прилете в аэропорт Тегерана у Юзик забрали паспорт, а до этого, «выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы».

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла дело Юзик на личный контроль. В связи с этим делом иранский посол был приглашен в МИД РФ.

Союз журналистов России назвал вероятной причиной задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране наличие у нее виз Израиля в паспорте. Однако «Газета.ру» обращает внимание на то, что Юзик въезжала в Израиль в 2006 году, опубликовав репортаж о нескольких днях службы в Армии обороны еврейского государства. С тех пор она уже несколько раз ездила в Иран. В связи с этим информация о том, что проблема могла заключаться в израильской визе журналистки, вызывает сомнения.