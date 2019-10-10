Зеленский оценил угрозу для Украины от «Северного потока — 2»

Киев, 10 октября. Строительство газопровода «Северный поток — 2» способно серьезно подорвать энергетическую безопасность Украины, заявил президент этой страны Владимир Зеленский на пресс-конференции.

В ходе разговора с журналистами глава государства оценил угрозу для возглавляемой им страны от «Северного потока — 2».

«Для нас это энергетическая безопасность, потому что, вы знаете, через «Северный поток — 2» нам выкрутят руки полностью. Россия нам сможет выкрутить руки», — считает он.

Как напоминает «Ридус», проект «Северный поток — 2» предусматривает возведение двух ниток трубопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода планируют завершить в 2019 году. Маршрут проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Решение о создании газопровода приняли после успешной реализации строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток». Работы идут в соответствии с графиком, уже уложены свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря, строительство таким образом завершено на 83%. Протяженность трубопровода составит 1,2 тысячи километров, отмечает «Царьград».

Проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают некоторые страны Прибалтики, США и Украина.

Дело в том, что Киев боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию. Москва в ответ неоднократно замечала, что транзит через Украину может быть сохранен, несмотря на строительство альтернативных газопроводов в Европу. Однако предлагаемые Киевом условия должны быть конкурентными.