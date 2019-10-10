Уроки интернет-грамотности вошли в российскую школьную программу. ФАН-ТВ

Дети в интернете должны быть грамотными — тезис, благодаря которому появился проект «Месяц безопасного интернета». С инициативой внедрения такого предмета в школьную программу выступил Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Надо наших детей образовывать, иначе они оказываются беспомощными в сети. Мы их всех «загрузили» в это информационное пространство, а сеть «грязная». Мы призываем к тому, чтобы, во-первых, на уроках безопасности сделать федеральный или пилотный проект, можно на базе Московской области сделать единый урок, чтобы объяснить детям, как это работает», — подчеркивает председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Охотно поддержали идею в правительстве Московской области и комиссии по делам несовершеннолетних. Первые уроки интернет-грамотности прошли в начале октября в Щелковской школе №17. При полном аншлаге для младших и старших классов.

Восьмиклассница Дарья признается — для нее интернет, как открытый космос. Несмотря на юный возраст, девочка понимает — сеть затягивает сверстников, словно черная дыра, и что там может ждать — неизвестно.

«Родители меня не контролируют. Провожу я времени в интернете часа три-четыре. Многие подростки моего возраста очень сильно зависят от интернета, и надо меньше уделять времени этому», — признается восьмиклассница Дарья Сульдина.

Но блокировка и запреты — явно не выход, ведь запретный плод сладок, особенно для детей. И учитывая, что чаще в интернет дети попадают не во время уроков, а с домашнего компьютера или планшета — за безопасность ребенка в сети отвечают не только школы, но и родители. И для них тоже есть инструкции.

«Не преследования и тотальный контроль, а заинтересованность родителей жизнью своего ребенка в социальных сетях. Безусловно, мы родителям это комментируем и это советуем. Родители должны знать, что у детей жизнь и в социальных сетях, и у детей жизнь здесь. И надо быть вместе, дружить и в виртуальной жизни и понимать, о чем пишет ребенок», — настаивает начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации городского округа Щелково Татьяна Васильева.

Пособие с рекомендациями получил каждый. В специальном учебнике собрали правила поведения в сети. Особое внимание уделяется контенту. По тому, что оценивает пользователь, сейчас можно составить его цифровой портрет. Вкусы, любимые места и друзей может вычислить алгоритм. А уже в ближайшем будущем это может сказаться и на его образовании, и даже на трудоустройстве.

«Одна из самых больших проблем, особенно подростков, это отсутствие понимания того, что есть настоящее, а есть еще будущее. Понимание того, что через пять лет какие-то вещи, которые ты писал или выкладывал, могут быть восприняты некорректно, потому что что-то поменялось: ситуация, общий принцип подхода. И твой безобидный комментарий становится теперь кому-то очень обидным», — предупреждает руководитель проекта Национального центра помощи Евгений Сулейманов.

Учебное пособие разработала целая команда экспертов, среди которых психологи и методисты. А уже в 2020 году учебник по безопасному интернету переиздадут. Информация о Всемирной сети обновляется раз в несколько месяцев. Такие учебники устаревают быстрее, чем проходит учебный год.