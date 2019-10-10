Эксперты объяснили, почему война в Донбассе еще не закончилась. ФАН-ТВ

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная ситуации на Украине после подписания Киевом «формулы Штайнмайера». Эксперты обсудили согласование, которое предусматривает порядок реализации Минских соглашений. 1 октября все участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске согласовали «формулу Штайнмайера». А после этого в центре Киева тысячи людей стали протестовать против документа. Волна протестов накаляется и по прогнозам экспертов достигнет пика 14 октября. В день создания Украинской повстанческой армии ожидаются самые массовые акции. По словам социологов и политиков, может даже начаться восстание.

«Зеленский пытался показать «это же не я, я ж за мир, я сторонник мирного урегулирования, там есть вот те, которые не хотят этого». Понятное дело, что в данной ситуации, я думаю, он выжидает несколько моментов. Во-первых, то, что сильные мира сего, с которыми ему приходится иметь дело и которые влияют сегодня на украинскую политику и какую-то консолидированную позицию, спустят, как это было на протяжении четырех лет. Пока не звонят»,— заключает украинский политолог Константин Бондаренко.

Президента Украины Владимира Зеленского поддерживают 76% населения Украины и главные внешнеполитические партнеры. Это дает шанс президенту Украины пресечь попытки сорвать мирный процесс.

«Сейчас существует достаточно большое количество лиц, которые заинтересованы в продолжении войны. Для них война на Донбассе является реализацией их политического курса, является средством сдерживания нашей страны и для некоторых еще источником финансирования или возможно финансирования. Поэтому мы видим, что многие заинтересованы в срыве договоренностей и мы видим, что их цели, в общем-то, вполне осуществимы»,— заключает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Минские соглашения предусматривают незамедлительное прекращение огня в ДНР и ЛНР, а также отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и местные выборы на юго-востоке страны. В боевых районах возле села Петровского и села Золотого уже были попытки разведения боевой техники и воюющих людей, но лишь с одной стороны. По правилам, этот процесс должен начаться после запуска «белых ракет» с обеих сторон. Но ракеты запустила только противоборствующая сторона. Украина проигнорировала запуск и не ответила взаимностью. Однако на данный момент говорить об окончательном срыве Минских соглашений рано.