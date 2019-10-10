Пугачева прогулялась по магазинам в компании незнакомца

Москва, 10 октября. Российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву заметили в компании неизвестного мужчины во время шопинга в одном из московских торговых центров.

Пугачева появилась в одном из столичных мебельных торговых центров. Сотрудники и покупатели торгового центра обратили внимание на появление примадонны, после чего ей пришлось раздавать автографы и фотографироваться с поклонниками.

Поклонникам удалось сделать целую серию снимков с Пугачевой, которая была в приподнятом расположении духа. Один и снимков Пугачева опубликовала на своей станице в Instagram.

При этом в торговом центре Пугачеву сопровождал мужчины приятной наружности. В ажиотаже, который вызвало появление примадонны, практически никто не обратил внимания на спутника Пугачевой, однако он случайно попал в объективы камер.

Ранее стало известно, что Пугачева планирует возобновить концертную деятельность в честь своего 70-летнего юбилея. Примадонна намерена отправится в гастрольный тур, в рамках которого состоится 20 концертов. По предварительным данным, концерты Пугачевой пройдут в России, Израиле, Германии и США.