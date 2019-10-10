Зеленский утверждает, что Порошенко не один раз хотел с ним встретиться

Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, что бывший президент Украины Петр Порошенко не раз выражал желание встретиться с ним.

«Господин Порошенко не раз хотел со мной встретиться, и я сказал ему, что я действительно хочу услышать, что Вы готовы быть в диалоге — а мы это можем слышать благодаря Вашим выступлениям и информации, которая идет от вас​​​. И я слышу только одно: что он обвиняет нас, меня в том, что происходит в мире и ни за что не хочет нести ответственность», — сказал Зеленский.

Зеленский пообещал, что Порошенко ответит за свои действия во время президентства. Также Зеленский рассказал, что не собирается иметь отношение к делам, в которых фигурирует Порошенко. По его словам, с этим разберутся правоохранительные органы, заявляют РИА Новости.

«Господин Порошенко, к сожалению, продолжает жить тем, что он президент. Это большая психологическая травма», — высказался Зеленский.

Ранее на пресс-форуме Зеленский заявил, что Порошенко может устроить Майдан. Как сказал президент, Порошенко подталкивает к этому людей своими действиями.