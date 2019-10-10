«Джокер» вошел в топ-10 лучших фильмов всех времен по версии IMDb

Москва, 10 октября. Крупнейшая в мире база данных о кинематографе IMDb обновила свой чарт 250 лучших фильмов, поместив на десятую строчку вышедший 3 октября фильм «Джокер» Тодда Филлипса.

Тройку лидеров «держат» «Побег из Шоушенка», а также первые две части «Крестного отца». В десятку вошли «Темный рыцарь», «12 разгневанных мужчин», «Список Шиндлера», «Властелин колец: Возвращение короля», «Криминальное чтиво» и «Хороший, плохой, злой».

Отметим, что «Джокер», которого критикуют за слишком большое количество насилия на экране, набрал одинаковое число баллов с такими картинами, как «Хороший, плохой, злой», «Бойцовский клуб», «Братство кольца» и «Форрест Гамп», собравший шесть «Оскаров», сообщает «Культуромания».

Отметим, в минувший понедельник фильм Филлипса стал обладателем «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Филлипс поблагодарил жюри фестиваля за оказанную ему высокую честь. Он также высоко оценил заслугу исполнителя главной роли Хоакина Феникса в общем успехе. Режиссер назвал его «самым бесстрашным львом».

Фильм «Джокер» повествует о жизни противника Бэтмена. Сюжет нового фильма рассказывает, как антагонист Бэтмена выбрал дорогу зла и насилия.

В преддверии премьеры «Джокера» американская полиция сообщила, что усилит патрули рядом с кинотеатрами, где он будет демонстрироваться. Одним из катализаторов дискуссии о границах допустимого в искусстве стало письмо родственников жертв стрельбы в кинотеатре Колорадо на показе фильма о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в 2012 году, сообщала «Газета.ру».

Позднее сообщалось, что неадекватный мужчина, который плевался и аплодировал во время сцен убийств в фильме «Джокер», едва не сорвал показ в Нью-Йорке. Многие зрители, испугавшись столь нездоровой реакции спешно покинули зал. Ситуацию спас один из зрителей, который в одиночку задержал нарушителя и передал его охране.

В России, как и во всем мире, «Джокер» в первые же дни стал лидером проката.