Путин оценил идею «футбольного колхоза»

Нижний Новгород, 10 октября. Создание единого фонда поддержки спонсорами спортивных клубов было бы более справедливым, чем существующее «соревнование кошельков». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время заседания указал на диспропорции в спонсорской поддержке профессиональных спортивных команд. По его мнению, наиболее ярко это проявляется в футболе и хоккее. Никитин предложил рассмотреть вопрос, например, о создании единого фонда поддержки клубов. По его словам, фонд наполняли бы спонсоры, а средства из него расходовались бы с участием правительства РФ, Российского футбольного союза (РФС) и других спортивных федераций.

Российский лидер оценил идею создания «футбольного колхоза». Он назвал задумку хорошей, однако отметил, что сложно представить, насколько она реализуема.

«Это значит, все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда [средства] справедливо распределятся по всем остальным командам. Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня: соревнование кошельков происходит», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Ранее президент РФ предложил стимулировать россиян, которые занимаются спортом. Согласно идее главы государства, в российских организациях могут ввести стимулы для работников, занимающихся спортом, и их работодателей. Кроме того, добавил Путин, в штатное расписание компаний и муниципальных организаций стоит ввести ставки инструкторов по спорту.