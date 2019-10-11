Сирия, 11 октября. Террористы ИГ1* совершили два нападения на территориях оккупации курдов, воспользовавшись моментом. Взрыв в Аль-Бабе убил восемь человек. 60 тысяч человек покидает север Сирии из-за операции турецкой армии «Источник мира». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): приведена в полную боевую готовность в Дейр-эз-Зоре, нанесла удар по укреплениям радикалов в Идлибе и отрезала «Тахрир аш-Шам» от путей снабжения с Латакией.

«Исламское государство1»: совершило нападение на позиции курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре и в Ракке, устроили засаду отряду палестинских ополченцев «Лива аль-Кудс», на севере Ирака потеряло два десятка боевиков в ходе рейдов служб иракской безопасности.

«Сирийская национальная армия» (СНА): вокруг Тель-Абъяда оккупировали 15 деревень в Ракке, перебросили из Турции подкрепление с бронетехникой к границе с Сирией, потеряли 22 бойца.

Курды: обстреляли турков через границу на севере Хасаки, в Ракке отразили попытку штурма Тель-Абъяда силами СНА, подозреваются в организации подрыва в Аль-Бабе в Алеппо.

ВС Турции: меньше чем за 12 часов нанесли 181 удар на востоке Сирии по позициям курдских боевиков, обстреливают позиции курдов в Хасаке и Ракке и разрушают на севере страны инфраструктуру, потеряла 6 беспилотников и еще пять военнослужащих на границе.

Международная коалиция: выразила обеспокоенность ситуацией на востоке Сирии, вывела 100 человек с баз на востоке Хасаки в Ирак через погранпереход «Семалка».

Корпус Стражей Исламской революции: на востоке Дейр-эз-Зора укрепляет свои позиции после авианалета неизвестных ВВС.

Провинция Алеппо

Курдские бойцы отбили нападение боевиков «Сирийской национальной армии (СНА) в районе поселка Аль-Арима к западу от города Манбидж, убив четверых из них. Несколько снарядов были выпущены курдами по линиям обороны протурецких радикалов у Джандариса, Мареа и близ города Аль-Баб, как передает источник в сети Twitter Not Woofer.

Утром армия Турция нанесла удар по курдам у населенных пунктов Кобани (Айн-аль-Араб), Тель-Рифат и Аз-Зияра, где штаб SDF был уничтожен ракетными снарядами, как информирует медиаресурс Jisr TV.

Силы внутренней безопасности СНА обнаружили в городе Джераблус заминированный мотоцикл, оставленный на блокпосте на южном въезде в город, как сообщает портал Masas Press Net. Другой заминированный мотоцикл был обнаружен в Азазе, где боевики также арестовали самого минера.

Взрыв произошел недалеко от центральной кольцевой развязки в городе Аль-Баб, оккупированном турецкими вооруженными силами. По предварительным данным, предоставленным порталом ANHA, пострадали восемь человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» воспользовались моментом, пока большая часть курдских бойцов отправлена на северо-восток страны, и совершили вылазку на восток провинции. По информации Twitter-канала Qalaat Al Mudiq, боевики совершили нападение на патруль палестинского ополчения «Лива-аль-Кудс» севернее поселка Эс-Сухне. Как указывают террористы на подконтрольном им медиаресурсе «Амак», в результате атаки ими были убиты несколько бойцов. Позднее террористы совершили нападение на курдские силы на востоке провинции Ракка с помощью самодельной бомбы, подложенной в их автомобиль. Другая группа боевиков в это время совершила нападение на коменданта города Дибан в его собственным доме. Комендант был застрелен на месте.

Два неопознанных тела со следами пыток были обнаружены недалеко от главной улицы города Шхиль в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) на востоке провинции Дейр-эз-Зор, как сообщает портал Deir Ezzor 24.

Днем отряды Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные у нефтяного поля «Коноко», были приведены в повышенную боеготовность, как информирует агентство Aleppo AMC.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) нанесла ракетные удары по окрестностям поселка Тель-Манас на юго-востоке Идлиба, где укрываются радикалы альянса «Тахрир аш-Шам», как пишет источник в сети Twitter Nagi Najjar. Артиллерийский удар был нанесен по линиям обороны боевиков в пригороде Аль-Тах. На севере провинции САА атаковала пути снабжения боевиков, по которым они перебрасывают подкрепления в Латакию и нанесли удары по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» у поселка Аль-Наджия и города Джиср аш-Шугур.

Провинция Ракка

Зенитные установки «Демократических сил Сирии» (SDF) работали ночью по позициям турецкой армии, столкновения в приграничной зоне не прекращались и в темное время суток. Боевики «Национальной армии» присоединились к турецкой операции и уже ночью захватили ряд деревень к востоку от Тель-Абьяда, стремясь взять его в кольцо. Позднее войска Турции с поддержкой авиации попытались штурмовать Тель-Абъяд и Айн-Иссу, как передает Twitter-канал Viva Revolt, но первую попытку штурма курды сумели отразить.

Позднее SDF заявили об уничтожении двадцати двух боевиков «Национальной армии» к западу от Тель-Абъяда, о чем пишет Twitter-канал Not Woofers.

Отряды «Исламского государства», действующие в Ракке, воспользовались хаосом в рядах SDF и совершили атаку в районе деревни Мансур, о чем сообщает источник в сети Twitter Wladimir. Позднее террористы подложили бомбу в автомобиль курдского патруля «Асайиш», в результате чего пять бойцов скончались на месте.

Турецкая армия сосредоточила свои силы на уничтожении инфраструктуры на севере провинции, атаковав станции водоснабжения и электроснабжения, плотины, нефтяные установки и жилые кварталы, что привело к гибели ряда гражданских лиц и значительному материальному ущербу. Курдские силы безопасности продолжили жечь покрышки, чтобы ухудшить видимость для турецкой артиллерии и истребителей.

Согласно сообщению президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана, размещенном на его официальной странице в сети Twitter, в результате операции «Источник мира» в Сирии было убито 109 террористов SDF. В ответ на обвинение в том, что Турция преднамеренно наносит удары по тюрьмам, где содержатся боевики ИГИЛ1, создавая им возможность побега, Эрдоган заявил, что ИГИЛ после проведения операции не возродится.

Поток беженцев из сирийских пограничных районов Рас-аль-Айна и Телль-Абъяда усилился. Как сообщил телеканал Al Hadath, численность граждан, покинувших свои дома, превысила 60 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены началом турецкой военной операции в Сирии. Лидеры выразили серьезные опасения по поводу риска гуманитарной катастрофы в регионе, о чем сообщает агентство ТАСС. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией. Следом мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН. МИД России настояло на необходимости немедленного диалога между сирийским правительством и курдами. Министры иностранных дел России и Ирака Сергей Лавров и Бархам Салех выразили готовность содействовать контактам по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося телефонного разговора сторон.

Провинция Хама

Боевики оппозиции распространяют сообщения об убитых и раненных среди военнослужащих САА в результате артиллерийского удара по их позициям в районе поселка Тель-Хаваш на севере провинции Хамы, о чем пишет медиаресурс Step News Agency. Официальные СМИ, однако, пока не подтверждают заявления радикалов.

Провинция Хасака

Утром ВВС Турции нанесли удар по электростанции города Рас-аль-Айн, оставив жителей без электричества. Корреспондент ресурса Baladi News указал, что силы турецкой армии наносили удары из артиллерии по жилым кварталам, что привело к гибели 5 мирных жителей и ранению 9 человек. Обстреляны также деревни Надас, Алок, Хамид и Тель-Аркам и нефтеперерабатывающий завод в поселке Сайда близ месторождения Румейлан. Курды в свою очередь заявили, что ими были уничтожены 4 танка и десять человек экипажа.

Местный источник в Twitter (@_Caki_) передал, что из-за авиаударов ВВС Турции в лагере беженцев «Аль-Хол» начался пожар, которым воспользовались для побега несколько членов ИГИЛ. Новостное агентство Al Masdar сообщает, что авиудар также был нанесен по тюрьме, в которой содержались террористы. SDF обвинили Турцию в преднамеренном авиаударе с целью освободить боевиков ИГИЛ, которые позднее будут совершать нападения на курдов.

По словам министра обороны Турции, за первый день операции «Источник мира» войска нанесли удары по 181 цели, как передает агентство Anadolu. Минобороны Турции заявило, что все намеченные на первый день цели были успешно выполнены. Командующий SDF в свою очередь заявил, что в боестолкновении в пограничном районе курды ликвидировали пять военнослужащих турецкой армии и сбили шесть беспилотников, передает портал ANF News. В результате артобстрела SDF турецких городов Акчакале и Джейланпынар не менее 20 человек получили ранения, передает агентство Eha Media.

Портал SANA сообщил о спешном выводе ста американских военнослужащих с базы в Румейлане через водный переход «Семалка» в Ирак с десятками транспортных средств.

В конце дня восточные пригороды Рас-аль-Айна были заняты боевиками «Национальной армии», и, согласно информации Twitter-канала XXVII27, боевики отрезали сообщение с соседней Дербасией. Курды якобы начали вывод войск из города. SDF сдачу города пока не подтверждают.

Ирак

Иракские силы нейтрализовали «спящую ячейку» ИГИЛ в северо-восточной провинции Салах ад-Дин. Объединенным иракским силам внутренней безопасности удалось провести рейд в деревне Самаилат, после получения разведданных о том, что там действует «ячейка» террористов. В ходе рейда были ликвидированы десять боевиков-смертников, которые готовили нападение, а также захвачено оружие и боеприпасы. Еще четыре террориста были арестованы на востоке провинции в районе Дахук, семеро ликвидированы в Киркуке на севере страны. Представитель иракского контртеррористического агентства Сабах Аль-Нуман заявил, что их силы начали неожиданную воздушную и наземную операцию, направленную против укрытий «Исламского государства» в Киркуке.

1 Организация запрещена на территории РФ.