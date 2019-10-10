Зеленский высказался о деятельности «Миротворца»

Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский высказался о деятельности скандального сайта «Миротворец». На пресс-конференции в Киеве он рассказал журналистам, что в базу этого интернет-ресурса когда-то была внесена его супруга.

При этом Зеленский заявил, что не намерен вмешиваться в работу СМИ. По его словам, как президент он не может «открывать или закрывать сайты».

«Однажды мою жену внесли на сайт «Миротворец», затем сняли. Если там была моя жена, вы понимаете мое отношение. Если там нарушено законодательство — тогда «ок», готов включаться. Но если я начну вмешиваться в работу каких-то сайтов или СМИ, это будет не совсем правильно», — сказал Зеленский.

Он добавил, что не знает, кто является владельцем этого ресурса. Однако Зеленский выразил уверенность, что это точно не заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Владимир Зеленский также пояснил, что Украина должна стараться быть демократической страной. По его мнению, «Миротворец» должен «исправлять свои ошибки».

«Неправильно президенту говорить закрыть сайт», — резюмировал Зеленский.

Напомним, скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Интернет-ресурс публикует персональные данные тех, кто якобы угрожает нацбезопасности Украины. В базу сайта попали личные данные сотрудников СМИ, артистов и политиков, которые, по мнению авторов ресурса, ведут «антиукраинскую» деятельность.

После убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова, персональные данные которых незадолго до преступлений были опубликованы на «Миротворце», против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. По требованию представителя Евросоюза проект был закрыт, однако позже возобновил свою деятельность. При этом замглавы МВД Антон Геращенко, который был назначен на эту должность в сентябре 2019 года, известен как инициатор создания «Миротворца».