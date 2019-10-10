Киев, 10 октября. Украинский президент Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения с журналистами — политик отвечает на вопросы прессы уже более восьми часов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Пресс-марафон президента организовали в четверг на недавно открывшемся Kyiv Food Market. В пресс-службе Зеленского уточнили, что аккредитацию на мероприятие получили свыше 300 журналистов.

Когда время общения Зеленского с прессой превысило восемь часов, к президенту подошла его пресс-секретарь и объявила, что установлен мировой рекорд.

«У нас хорошая новость — мировой рекорд», — сказала она и пригласила представителя национального реестра рекордов, который вручил Зеленскому сертификат.

Как сообщили украинские СМИ, президенту сделали специальные уколы для поддержки голосовых связок, чтобы глава государства не потерял голос во время пресс-конференции. Сам Зеленский признался, что связки — его слабое место, поэтому он решил подготовиться к событию заранее.

«Если голос потеряю — вернем», — добавил он.

Украинские СМИ отметили также, что до сегодняшнего дня самую длинную пресс-конференцию в мире провел белорусский лидер Александр Лукашенко. В 2017 году он отвечал на вопросы журналистов на протяжении 7 часов 20 минут.

Примечательно, что это первая крупная пресс-конференция Зеленского за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Шестой президент Украины, напомним, вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая.

На пресс-конференции в четверг Зеленский уже ответил на множество важных вопросов. Так, он исключил возобновление поставок воды в Крым, заявил, что не удовлетворен Минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, объявил о наличии «плана Б» по гражданской войне на Украине и даже высказался о деятельности скандального сайта «Миротворец», в базу которого когда-то была внесена его супруга.

Кроме того, Зеленский пожаловался журналистам на непростую президентскую жизнь — на загруженный график, который не оставляет ему времени даже сходить в парикмахерскую.