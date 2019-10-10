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Зеленский на уколах установил мировой рекорд по продолжительности общения со СМИ

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Зеленский на уколах установил мировой рекорд по продолжительности общения со СМИ

Киев, 10 октября. Украинский президент Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения с журналистами — политик отвечает на вопросы прессы уже более восьми часов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Пресс-марафон президента организовали в четверг на недавно открывшемся Kyiv Food Market. В пресс-службе Зеленского уточнили, что аккредитацию на мероприятие получили свыше 300 журналистов.

Когда время общения Зеленского с прессой превысило восемь часов, к президенту подошла его пресс-секретарь и объявила, что установлен мировой рекорд.

«У нас хорошая новость — мировой рекорд», — сказала она и пригласила представителя национального реестра рекордов, который вручил Зеленскому сертификат.

Зеленский на уколах установил мировой рекорд по продолжительности общения со СМИ

Как сообщили украинские СМИ, президенту сделали специальные уколы для поддержки голосовых связок, чтобы глава государства не потерял голос во время пресс-конференции. Сам Зеленский признался, что связки — его слабое место, поэтому он решил подготовиться к событию заранее.

«Если голос потеряю — вернем», — добавил он.

Украинские СМИ отметили также, что до сегодняшнего дня самую длинную пресс-конференцию в мире провел белорусский лидер Александр Лукашенко. В 2017 году он отвечал на вопросы журналистов на протяжении 7 часов 20 минут.

Примечательно, что это первая крупная пресс-конференция Зеленского за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Шестой президент Украины, напомним, вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая.

Зеленский на уколах установил мировой рекорд по продолжительности общения со СМИ

На пресс-конференции в четверг Зеленский уже ответил на множество важных вопросов. Так, он исключил возобновление поставок воды в Крым, заявил, что не удовлетворен Минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, объявил о наличии «плана Б» по гражданской войне на Украине и даже высказался о деятельности скандального сайта «Миротворец», в базу которого когда-то была внесена его супруга.

Кроме того, Зеленский пожаловался журналистам на непростую президентскую жизнь — на загруженный график, который не оставляет ему времени даже сходить в парикмахерскую.

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Источник: ТАСС
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