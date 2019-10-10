Зеленский сообщил о наличии «плана Б» по Донбассу

Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о наличии «плана Б» по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

На пресс-марафоне Зеленский сообщил, что у Киева есть дополнительный план по урегулированию конфликта в Донбассе. Однако подробности разглашать отказался.

«Я не хочу о нем сейчас говорить», — ответил президент Украины.

При этом он отметил, что разрешить конфликт в Донбассе путем переговоров необходимо в течение года. Если это не сработает, только тогда Киев перейдет к следующим шагам.

« Я верю, что есть возможность, может я верю ошибочно, я хочу попробовать. Я не могу сказать, сколько мне на это понадобится времени, я думаю, что мы больше года в целом, как мы начали говорить в новом формате «Минска», новой группой в минском процессе, больше года, мне кажется, мы не можем терять», — заявил он.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она была вызвана государственным переворотом, который произошел в Киеве. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса военную операцию.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Стороны подписали ряд соглашений о перемирии. 1 октября была принята «формула Штайнмайера», которая регламентирует предоставление Донбассу особого статуса.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что после переговоров в «нормандском формате» Зеленский готов приступить к поэтапной, указанной в Минских соглашениях реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Если же в течение года после встречи в Киеве не увидят прогресса, «власти Украины готовы будут пойти на долгосрочное замораживание конфликта». По данным источников, альтернативный план предусматривает «полную блокаду непризнанных республик». Не исключается и полная изоляцию нескольких районов Донецкой и Луганской областей: строительство стены.