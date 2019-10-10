Донбасс сегодня: танки бьют по ДНР, «Азов» готовит новый переворот, элита ВСУ несет потери

Донбасс, 10 октября. Украинские войска бьют по ДНР из танков и минометов, срывая разведение сил и средств в Донбассе. Боевики «Азова» вывозят оружие и боеприпасы из зоны ООС и готовятся к новому майдану. Морпехи-мародеры ВСУ понесли потери на юге Донецкой области. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали 21 нарушение перемирия со стороны украинских вооруженных формирований.

Украинские силовики обстреляли ряд населенных пунктов ДНР, которые расположены на линии соприкосновения в Донбассе. В ходе обстрелов ВСУ использовали минометы, гранатомет, а также танковые орудия. Под ударами украинской артиллерии оказались 11 городов, сел и поселков ДНР. Кроме того, на линии разграничения сторон в районе Донецка была зафиксирована работа снайперской пары.

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовные дела в отношении командиров ВСУ, по приказам которых осуществляются обстрелы населенных пунктов ДНР. Как рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства, с 5 по 8 октября возбуждено три уголовных дела. Расследование ведется в отношении трех украинских командиров – Гнатова, Полякова и Паласа.

Разведение сил и средств снова не состоялось по вине Киева

Украинские силовики в очередной раз сорвали разведение сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Представители ДНР и ЛНР просигнализировали противнику, выпустив белые сигнальные ракеты, но ответных действий от украинской стороны не последовало. Запланированное разведение сорвано по вине украинской стороны. Факт зафиксирован сотрудниками ОБСЕ.

Кроме того, на днях начальник Генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак официально подтвердил, что ранее армейские части занимали позиции в так называемой «серой зоне». Теперь при отводе войск на один километр украинские подразделения просто отойдут на старые позиции, предусмотренные Минскими соглашениями, а значит, никакого разведения фактически не состоится.

Подразделения ВСУ также не осуществляют демонтаж фортификационных сооружений в районе Петровского и Золотого. По словам представителя пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в настоящее время украинские силовики продолжают укреплять и оборудовать свои позиции в районе Золотого. По его словам, военнослужащие 72-й механизированной бригады ВСУ копают траншеи, а также устанавливают противотанковые мины в районе населенного пункта Золотое.

«Азов» продолжает накалять обстановку

Народная милиция ЛНР продолжает получать жалобы от мирных жителей Золотого о фактах террора со стороны боевиков украинских националистических группировок. Боевики «Азова» занимают дома мирных жителей в Золотом. Кроме того, украинские националисты беспрепятственно вывозят оружие из зоны конфликта в Донбассе в глубь страны.

Президент Украины Владимир Зеленский, опасаясь вооруженного переворота, приказал министру обороны Андрею Загороднюку сформировать новые подразделения специального назначения для противодействия вооруженным украинским радикалам.

Мародеры из ВСУ подорвались во время грабежа

Военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ занимались мародерством на территории населенного пункта Лебединское в Донецкой области, воруя металл на территории частных домовладений. Однако в ходе очередной вылазки трое военнослужащих напоролись на самодельное взрывное устройство. В результате взрыва два матроса и командир группы инженерного обеспечения получили тяжелые осколочные ранения.