Пленный боевик ПНС подтвердил факт турецкого вмешательства в ливийский конфликт

Бенгази, 10 октября. Информационный ресурс Arabi Today опубликовал видео допроса одного из командиров боевиков Правительства национального согласия, который попал в плен к военнослужащим Ливийской Национальной Армии.

Боевик по имени Абд аль-Кауи Халифа подтвердил дознавателям ЛНА, что Турция поставляет правительству в Триполи боеприпасы и оружие.

«С боеприпасами все в порядке. Все поставляется, но две-три недели назад было сокращение поставок. Командиры сказали, что есть трудности с разгрузкой грузов», — ответил на вопросы дознавателя Халифа.

Он уточнил, что грузы привозят морем в порт Мисураты. Однако, перевозки осуществляются и турецкими самолетами.

«Иногда самолетами из Турции. Боеприпасы, оружие, иногда сирийские боевики», — рассказал он.

Полное видео с допросом полевого командира ПНС Федеральное агентство новостей выложит завтра, 10 октября, в 12.00.