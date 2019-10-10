Сирия, 10 октября. Поступают сообщения о сдаче Рас-аль-Айна туркам и отступлении курдских боевиков из города. Неизвестные истребители нанесли авиаудар по штабу Корпуса Стражей Исламской революции. Вооруженная оппозиция утверждает, что на севере Хамы ранила и убила несколько военнослужащих сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным на севере Хамы были обстреляны боевиками «вооруженной оппозиции».

«Сирийская национальная армия» (СНА): в Ракке захватили еще несколько деревень близ Тель-Абъяда и склад курдских боеприпасов, по неподтвержденным данным потеряли 22 бойца у Рас-аль-Айна в Хасаке.

Курды: по неподтвержденным данным в Хасаке готовы сдать туркам Рас-аль-Айн, в Ракке ликвидировали 22 члена протурецкой «национальной армии».

ВС Турции: возобновили залповый обстрел города Рас-аль-Айн в Хасаке, потеряла 6 беспилотников и еще пять военнослужащих на сирийско-турецкой границе.

Корпус Стражей Исламской революции: на востоке Дейр-эз-Зора укрепляет свои позиции после авианалета неизвестных ВВС.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неопознанный самолет нанес удар по штабу проиранских ополченцев Корпуса Стражей Исламской Революции в районе города Абу-Кемаль, как сообщает агентство Step News. Отмечается рост числа нападений на позиции иранцев за последний месяц. Тегеран подозревает, что за очередным авиаударом стоят ВВС Израиля, уже неоднократно совершавшие налеты на пункты иранских и палестинских бойцов в Сирии. Местный источник в сети Twitter Hamzah Abed указывает, что иранские ополченцы начали наращивать свои силы в районе Аль-Гарби.

Правительственные силы совершили рейд, после которого арестовали двух человек в городе Меядин, к востоку от Дейр-эз-Зора, о чем сообщает агентство Deir Ezzor 24. Причина ареста не уточняется.

Провинция Ракка

«Сирийская национальная армия» (СНА) продвинулась на север Ракки и захватила после длительной перестрелки с отрядами курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) деревню Аксас к востоку от города Тель-Абъяд, как передает Twitter-канал XXVII27. СНА также же выбила курдов из поселка Аль-Ябис, как сообщает источник в сети Twitter Aldin WW и захватила склад боеприпасов, о чем сообщает Halab Today TV. СНА также заявляет о захвате фермы Хадж-Али, деревень Мушарраф Аль-Шейх и Мушарраф Аль-Хави и уничтожении автомобиля SDF залпом из противотанковой ракетной установки, как передает медиаресурс Baladi News. Тем самым протурецкие боевики замыкают круг вокруг Тель-Абъяда.

SDF заявили об уничтожении двадцати двух боевиков «Национальной армии» к западу от Тель-Абъяда, о чем пишет Twitter-канал Not Woofers.

Провинция Хама

Боевики оппозиции распространяют сообщения об убитых и раненных среди военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) в результате артиллерийского удара по их позициям в районе поселка Тель-Хаваш на севере провинции Хамы, о чем пишет медиаресурс Step News Agency. Официальные СМИ, однако, пока не подтверждают заявления радикалов.

Провинция Хасака

Силы протурецких боевиков вошли в промзону Рас-аль-Айна и заняли восточные окрестности города, отрезав транспортное сообщение с соседней Дербасией. По неподтвержденным данным, курды выводят из города свои отряды, как сообщает Twitter-канал Son Kale Turkiye. Сообщения пока распространяют исключительно протурецкие каналы и медиаактивисты, глава пресс-центра SDF Мустафа Бали пока хранит молчание по поводу сдачи Рас-аль-Айна силам «Сирийской национальной армии».

Сообщается о возобновлении залповых артиллерийских ударов ВС Турции по Тель-Абъяду и Рас-аль-Айну, как указывает Twitter-канал Al Hadath. Турецкие орудия в Акчакале подавляют огневые позиции курдов после обстрелов жилых кварталов.

Командующий SDF рассказал о сражении, которое продолжается в пограничном районе между Турцией и Хасакой. По сообщениям курдов, ими были ликвидированы пять военнослужащих турецкой армии и уничтожены шесть беспилотников, как передает портал ANF News.