Очевидцы рассказали, как Киев сорвал разведение сил в Донбассе

Донецк, 10 октября. Украина снова предпочла не заметить белые сигнальные ракеты, выпущенные военнослужащими ДНР в знак готовности к отводу техники и вооружений от линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Петровское. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала военный корреспондент интернет-издания EADaily Кристина Мельникова: она 10 октября находилась в Петровском и стала очевидцем того, как Киев сорвал разведение сил.

«Сегодня в очередной раз Украиной было саботировано разведение сил на линии соприкосновения в районе сел Петровское — Богдановка в Донбассе. Мероприятия по отводу войск должны были начаться в районе полудня. К этому времени подтянулись журналисты, представители СЦКК со стороны ДНР, а также представители миссии ОБСЕ. Примерно в это же время была запущена первая сигнальная ракета белого цвета со стороны ДНР, информирующая противоположную сторону о своей готовности приступить к разведению сил и средств», — рассказала Мельникова.

Собеседница ФАН напомнила, что, согласно предусмотренной процедуре, Украина должна была ответить так же, что подтвердило бы готовность Киева со своей стороны начать отвод войск на предусмотренные договоренностями рубежи. Затем стороны обменялись бы зелеными ракетами — этот символический жест означает начало непосредственного отвода войск.

«Однако первая ракета, запуск которой фиксировался миссией ОБСЕ по обе стороны линии разграничения, не была замечена украинской стороной. Две другие ракеты белого цвета, запущенные со стороны ДНР позже, тоже остались без внимания. Впрочем, Украина «не замечает» эти сигналы уже не в первый раз. Накануне отвод войск также был сорван из-за саботажа со стороны Украины. Со стороны ДНР было отправлено две сигнальные ракеты, ответа на которые получено так и не было. Журналисты, ОБСЕ и СЦКК сегодня ждали реакцию со стороны Украины до 16.00», — добавила Мельникова.

По словам военкора, оставаться дольше этого времени не имело смысла, так как ближе к 17.00 уже начинает темнеть. Даже если бы Украина ответила в ближайшие полчаса или час, развести силы не представлялось возможным.

«По итогам второго дня отвода сил представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов констатировал, что Украина вновь не подтвердила своей готовности к разведению сил и средств. Пока говорить, что разведение сорвано, по словам Якубова, нельзя, так как в запасе остался еще один день. Но если ситуация повторится и завтра, можно будет утверждать, что отвод войск окончательно саботирован Киевом, и в этом случае стороны должны будут вновь вернуться к переговорам по этому вопросу в рамках минского процесса», — подытожила собеседница ФАН.

Напомним, 9 октября попытка отвода сил на пробных участках в Донецкой и Луганской народных республиках также провалилась по вине украинской стороны. 10 октября и в ЛНР была предпринята новая попытка провести отвод техники и вооружений, которая, тоже ничем не завершилась.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. ВСУ начали так называемую антитеррористическую операцию, которая была позже переименована в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске.

1 октября контактная группа согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Изначально оно было запланировано на 7 октября.