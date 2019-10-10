Facebook наказал военкора и поэтессу Долгареву за стихотворение о ее бывшем муже

Социальные сети — уже ставшая привычной реалия. Вместе с тем, они — мощный инструмент манипулирования общественным мнением. Особенно, если речь идет о работающих в русскоязычном сегмент западных соцсетях. Таких, как Facebook.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, этот американский ресурс системно вмешивается во внутриполитическую ситуацию в РФ, нарушая, в частности, избирательно законодательство нашей страны. В России на различных уровнял неоднократно поднимался вопрос о возможности полной блокировки этой соцсети, либо о наложении на нее крупных штрафов.

Чужая сеть

Предвзятость Facebook уже давно стала притчей во языцех. Чего стоит массовое удаление сообщений с фотографиями героев Новороссии, в том числе — даже без оружия. Александр Захарченко, Арсений Павлов — «Моторола», Михаил Толстых — «Гиви»… Изображения этих людей вызывают у администрации Facebook совершенно неадекватную реакцию, результатом которой становится удаление сообщений и даже аккаунтов, не говоря уже о «крамольных» постах.

Так, Facebook по непонятным причинам давно удалил паблик Федерального агентства новостей, регулярно в бан попадают аккаунты сотрудников нашего агентства, в том числе — бывших, что уже совсем комично.

При этом сообщения «противоположной» стороны с призывами к физическому уничтожению оппонентов администрация Facebook ожидаемо удалять отказывается. В частности, призывы «резать русню» норм сообщества, видимо, не нарушают…

В свое время один из сотрудников Facebook разоткровенничался в разговоре с одним из российских СМИ и рассказал, что русский сегмент администрация соцсети называет «русским бараком».

«Такой вот черный юмор. Этим сегментом заведуют в основном украинцы. И это не российский фейк. […] Нам приказали наказывать русских за малейшие нарушения. А с открытием центра модерации в Риге политика в отношении русских стала еще более колючей», — рассказал модератор Facebook.

«Нам объяснили, что бен Ладен и Гитлер для многих ассоциируются со злом и служат предупреждением миру. А Моторола и Гиви — это террористы, которых пытаются героизировать русские. Поэтому за их фото сразу блокируют», — уточнил он.

При этом удалить могут в том числе аккаунт, ничего не нарушающий.

«Если пророссийский пользователь соблюдает все нормы сообщества, его аккаунт могут просто удалить без объяснения причин. Сначала такие методы были под запретом, но сейчас можно сносить неугодный профиль без проблем», — констатировал сотрудник Facebook.

По его словам, задача администрации соцсети — заставить русских пользователей размещать только котиков и рецепты, да читать те политические новости, которые выгодны Западу.

Стихотворение про солдатика с гитарой

Последней каплей стала недавняя история: удаление аккаунта поэтессы и журналиста Анны Долгаревой, проработавшей несколько лет военным корреспондентом в Донбассе. За… стихотворение. Нет, в нем не содержались незаконные либо аморальные вещи. Аня посвятила стихотворение бывшему супругу, трагически погибшему в Донецкой Народной Республике.

Андрея Куцкого знали по позывному «Скрипач». До войны он жил в Одессе, играл в рок-группе, но, как многие приличные люди, после трагедии 2 мая 2014 года покинул родной город. С 2015 года Андрей участвовал в боевых действиях — сначала в ЛНР, потом — в ДНР.

27 сентября 2019 года «Скрипач» был тяжело ранен на юге Донецкой Народной Республики, в Коминтерново. Утром 28 сентября он скончался… Меньше месяца он не дожил до своего сорокалетия. В Донецке осталась его вдова Екатерина, также военный корреспондент. В Одессе — родители, с которым у Андрея были, особенно после 2 мая 2014 года, сложные отношения...

«История началась, когда я опубликовала у себя на странице стихотворение, посвященное моему бывшему мужу, донецкому снайперу Андрею Куцкому, который недавно погиб, — рассказала ФАН Долгарева. — В этом стихотворении совершено точно не было никаких призывов кого-то убивать, кого-то расстреливать. Наоборот, у нас с Андреем всегда расходились мнения по этому поводу, что в свое время стало одной из причин развода. Я считаю, что война страшно деформирует людей. Хотя сейчас это уже не важно...»

По словам Анны, она опубликовала это стихотворение, но Facebook его удалил.

«Я опубликовала стихи на своей поэтической страничке — у меня есть поэтический паблик, который я завела именно потому, что меня часто банили, а в этом паблике я могла писать, даже если на основном аккаунте была забанена, — объяснила она. — Оттуда это стихотворение тоже удалили. На это я уже разозлилась. Я, честно говоря, не понимала, почему Facebook так воспринимает все, что связано с моим бывшим мужем. Я опубликовала этот довольно забавный скрин — «Ваша публикация нарушает наши нормы в отношении опасных людей и организаций», а дальше — идут стихи про солдатика с гитарой. Этот скрин провисел меньше суток. После этого мой аккаунт удали с концами».

Апелляция к администрации соцсети Анне не помогла.

«С помощью апелляции я ничего не смогла добиться — мне пришел ответ: «Одна из ваших публикаций нарушала наши нормы сообщества. Мы, к сожалению, не можем сказать, что это за публикация, мы вообще вам ничего не можем сказать, но мы ни при каких условиях, ни в каком случае не восстановим ваш аккаунт, потому что... идите, в общем, куда подальше, вот почему», — это если вы переводе с фейсбучного на человеческий».

Поэтесса и журналист признается, что ситуация для неприятна еще и потому, что Facebook до сих пор остается для нее важной площадкой.

«Я не знаю, что с этим делать, — констатирует она. — Facebook — важная площадка для общения, там есть много людей, с которые мне нужно поддерживать контакт как журналисту и как человеку. И как поэту —через поэтическое сообщество. Если бы не это, я бы давно перебралась, например, во «ВКонтакте». Поэтому мне пришлось завести в Facebook еще один аккаунт, который, кстати, тоже уже забанили, когда я запостила туда ссылку на свою достаточно корректную колонку в издании «Взгляд» об этой ситуации: за что Facebook удаляет посты, а за что — не удаляет. Например, вскоре после гибели моего бывшего мужа мне стал писать некий человек, представившийся солдатом ВСУ по имени Саша Ридик, который угрожал меня убить. Так вот, этого человека не забанили. Facebook не нашел в его действиях ничего такого. А меня сначала регулярно банили, а потом совсем убили аккаунт за стихи!»

Анна Долгарева подчеркивает, что она — не сторонник низкой лексики, либо радикальных призывов.

«Публикация со ссылкой на мою статью провисела меньше суток. Facebook ее удалил, а меня на сутки забанил. Сейчас я снова не могу туда писать», — сообщила она.

В общем, очевидно, что дело не столько в Анне и удалении ее аккаунта из-за стихотворения, сколько в том, что в русскоязычном сегменте Интернета эффективно работает инструмент, «заточенный» на подрыв всего, что связано с русским государством, идеями и ценностями Русского мира. Направленный, если называть вещи своими именами, против суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации.

Крамольное стихотворение

ФАН публикует то самое крамольное стихотворение Анны Долгаревой — пронзительное, светлое, настоящее.