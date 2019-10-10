Дочь Заворотнюк отреагировала на просьбы Стаса Михайлова молиться о здоровье актрисы

Москва, 10 октября. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поблагодарила певца Стаса Михайлова за поддержку, которую артист выразил ее семье в своем Instagram.

В своем профиле в соцсети артист высказался о шумихе вокруг состояния здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» в СМИ, рассказали «Дни.ру».

Певец признал, что вокруг актрисы накопилось много «откровенной неправды». Он призвал людей остановить обсуждения и доверять только достоверной информации, а также посоветовал помолиться за здоровье артистки.

Кроме того, певец указал в посте ссылку на аккаунт, который посвящен Анастасии Заворотнюк, где, по его словам, будет публиковаться исключительно проверенная информация об артистке

Дочь актрисы, 22-летняя Анна в stories в своем Instagram-аккаунте отреагировала на действия Михайлова и опубликовала скрин-шот поста певца со словами благодарности.

«Спасибо вам большое», — написала девушка.

Семья Анастасии Заворотнюк и ее представители — концертный директор Стас Христов и PR-менеджер Марина Потапова — не дают комментариев по поводу состояния здоровья звезды, у которой, по слухам, диагностирована четвертая стадия рака мозга.

Информация о возможном заболевании актрисы тиражируется в СМИ с лета этого года, с того момента, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Отсутствие официальных заявление порождает большое количество домыслов.

Ранее 22-летнюю Анну Заворотнюк осудили за пост в Instagram. Девушка нарушила молчание на своей странице в социальной сети и опубликовала несколько фотографий, чем вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей.