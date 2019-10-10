Дочь Заворотнюк отреагировала на просьбы Стаса Михайлова молиться о здоровье актрисы

Москва, 10 октября. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поблагодарила певца Стаса Михайлова за поддержку, которую артист выразил ее семье в своем Instagram.
В своем профиле в соцсети артист высказался о шумихе вокруг состояния здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» в СМИ, рассказали «Дни.ру».
Певец признал, что вокруг актрисы накопилось много «откровенной неправды». Он призвал людей остановить обсуждения и доверять только достоверной информации, а также посоветовал помолиться за здоровье артистки.
Я - человек далёкий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, её жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передёргивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти! Тем, кто хочет знать достоверную информацию, рекомендую подписаться на эту страницу: @podderzhka_azavorotnyuk #АнастасияЗаворотнюк #противлживсми
Кроме того, певец указал в посте ссылку на аккаунт, который посвящен Анастасии Заворотнюк, где, по его словам, будет публиковаться исключительно проверенная информация об артистке
Дочь актрисы, 22-летняя Анна в stories в своем Instagram-аккаунте отреагировала на действия Михайлова и опубликовала скрин-шот поста певца со словами благодарности.
«Спасибо вам большое», — написала девушка.
Семья Анастасии Заворотнюк и ее представители — концертный директор Стас Христов и PR-менеджер Марина Потапова — не дают комментариев по поводу состояния здоровья звезды, у которой, по слухам, диагностирована четвертая стадия рака мозга.
Информация о возможном заболевании актрисы тиражируется в СМИ с лета этого года, с того момента, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Отсутствие официальных заявление порождает большое количество домыслов.
Ранее 22-летнюю Анну Заворотнюк осудили за пост в Instagram. Девушка нарушила молчание на своей странице в социальной сети и опубликовала несколько фотографий, чем вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей.