Дочь Заворотнюк отреагировала на просьбы Стаса Михайлова молиться о здоровье актрисы

Я - человек далёкий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, её жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передёргивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти! Тем, кто хочет знать достоверную информацию, рекомендую подписаться на эту страницу: @podderzhka_azavorotnyuk #АнастасияЗаворотнюк #противлживсми

A post shared by Стас Михайлов (@stas_mihailoff) on Oct 10, 2019 at 4:10am PDT