Есть такая профессия — Родину защищать: как летчик Роман Филипов принял последний бой

В феврале 2018 года в пантеоне русских героев появилось еще одно имя. Летчик Роман Филипов погиб, защищая интересы Родины с оружием в руках. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

Летчик сражался далеко за пределами родной страны, однако до последнего вздоха он защищал Россию и соотечественников. Самолет Филипова сбили в Сирии. Во время облета зоны деэскалации конфликта в провинции Идлиб, штурмовик Романа — самолет Су-25 — подбили. Он успел сообщить об аварии и катапультировался. Приземлился Филипов в районе, который контролировали боевики.

К сожалению, шансов остаться в живых у Романа не было: противники окружили его со всех сторон. Он мог сдаться на милость врага, а мог умереть непобежденным. Русский офицер выбрал второй вариант: после ожесточенного боя он подорвал себя гранатой.

Позже в интернет попали фото оружия Филипова — автоматического пистолета Стечкина. Один магазин оказался пустым полностью, два других — наполовину. Перед смертью Филипов успел выпустить 24 патрона. Большинство из них наверняка попали в цель.

По месту, из которого произвели выстрел и ПЗРК, подбивший Филипова, российские военнослужащие впоследствии нанесли удар. Видео удара опубликовано на сайте Минобороны. Представители министерства утверждают, что по данным радиоперехвата, в результате уничтожено три десятка боевиков.

Близкие Романа вспоминают его с болью и гордостью. Филипов — ответственный, надежный, целеустремленный человек, который сумел оставить о себе только добрые воспоминания. Скромный, худой парень, с невероятной силой духа, который с юности бредил самолетами — так описывают его друзья и родные.

«Он не хотел быть героем, он просто жил. Всегда делал то, что считает правильным. По-другому не мог, не умел», — вспоминает Роман Дудин, одноклассник героя.

Совершить героический поступок дано не каждому. Роман — настоящий патриот: в критической ситуации он смог отстоять честь русского офицера — поступить как настоящий мужчина. Родина никогда не забудет его.