Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен Минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.

«В целом я не удовлетворен тем минским документом, который был подписан, но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в «Минске», и самое главное — мы ищем порядок выполнения там событий, последовательность событий», — заявил Зеленский.

По его словам Киев «не устраивает весь тот порядок, который есть в минском документе». Эти вопросы планируется обсудить на саммите в «нормандском формате». Глава государства добавил, что обсуждать это будут лидеры стран участников «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия, Украина), а не представители сторон, участвующие в переговорах в Минске.

Ранее на пресс-конференции Зеленский заявил, что если в рамках «нормандского формата» по Донбассу не получится достигнуть прогресса, то Киев собирается искать другие пути урегулирования кризиса.

В комментарии Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Виталий Милонов выразил мнение, что для Киева «нормандский формат» и Минские соглашения являются неприемлемыми, потому что этот формат направлен на урегулирование ситуации в стране. Что, собственно, Киеву не нужно.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она была вызвана государственным переворотом, который произошел в Киеве. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса военную операцию.

Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и неоднократно обращала внимание Киева на необходимость проведения прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Стороны подписали ряд соглашений о перемирии. 1 октября была принята «формула Штайнмайера», которая регламентирует предоставление Донбассу особого статуса.