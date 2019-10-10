Житель ДНР рассказал о пытках в тюрьмах СБУ

Донецк, 10 октября. Житель ДНР, бывший военнослужащий, рассказал журналистам, как он оказался в тайной тюрьме СБУ и каким пыткам его подвергли. Он не захотел раскрывать своего имени, поэтому дальше мы будем называть его Иваном.

Иван какое-то время состоял в донецком «Оплоте», бывал под Снежным, где получил небольшое ранение. После этого начал работать водителем в Донецке, потому что почти не мог ходить. Затем ему предложили отправиться по другую линию фронта, и он согласился.

СБУ пришли к Ивану 22 января 2015 года. Просто так сдаться он не мог, поэтому он попробовал отбиться — бросил в силовиков гранату. Это не помогло, все успели укрыться и остались живы.

Как рассказал Иван, их с женой избили до полусмерти, а потом его бросили в машину и увезли в Волноваху. Затем Ивана отвезли в аэропорт Мариуполя, где находилась тайная тюрьма СБУ. Еще через некоторое время его отправили в СИЗО.

«В СИЗО я провел почти три года. За все время надо мной было 43 суда — ни одного приговора. СБУ не могла и не смогла доказать мою причастность ни к чему», — передает слова Ивана НА «Харьков».

По словам мужчины, украинские спецслужбы его постоянно пытали. То били, то использовали шокеры, то клали на лицо тряпку и заливали водой. Все это продолжалось около полугода, пока Ивана не перевели в тюрьму.

Там условия были не лучше. В камерах не было отопления, на окнах не было стекол, вместо нормальной еды давали кашу с опарышами, также били и пытали.

«Никакую помощь не оказывали, ни разу. Даже «Красный крест» не оказывал помощь. Были только постоянные угрозы, а помощи никакой. В тюрьме могли разве что принести таблетки… от расстройства желудка. Вот такое лечение», — рассказал Иван.

Ивана отпустили, но из-за пыток, которым он подвергся, ему теперь тяжело передвигаться, работать он нигде не может. Сейчас он живет в Донецке и получает пенсию в 4 тысячи рублей.

В 2014 году на Украине случился государственный переворот. Донецкая и Луганская области провозгласили независимость от Украины, после чего появились ДНР и ЛНР. В апреле 2014 года Киев ввел туда войска, и в стране началась гражданская война. Несмотря на то, что существуют документы, которые должны помочь в урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины, боевые действия продолжаются до сих пор.