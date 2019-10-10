Националисты пригрозили Зеленскому войной на всем юге Украины в случае мира в Донбассе

Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет легитимность в глазах общества из-за подписания «формулы Штайнмайера». С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил глава запрещенной в РФ «Всеукраинской политической партии «Братство» Дмитрий Корчинский.

Зеленский повел Украину неверным путем, убежден украинский националист.

«Президент и верховный главнокомандующий, который капитулирует и играет на руку нашему врагу и оккупанту, без сомнения, теряет легитимность», — подчеркнул Корчинский.

Так он отреагировал на заявление главы Украины о том, что альтернативы «формуле Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе пока нет.

«Украинскому обществу не нужно слушать ложь или некомпетентные заявления собственных руководителей. Если даже удастся достичь примирения в Донбассе путем нашей капитуляции и отказа от территорий, война сразу же возникнет в других областях», — уверен Корчинский.

Мир в Донбассе зависит не от воли Зеленского, а от воли России, добавил он.

«Москве для мира и в Донбассе, и на Украине необходимо, чтобы вся Украина капитулировала перед ними», — подчеркнул украинский политолог.

Лишь в случае «российской оккупации» на Украине настанет мир, считает собеседник ФАН.

«Поэтому-то реализация «формулы Штайнмайера» приведет к расширению конфликта на Харьковскую область, а также на весь юг Украины», — предположил Корчинский.

Напомним, что в начале октября контактной группой в Минске был подписан текст так называемой «формулы Штайнмайера». Она предусматривает введение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также разведение войск и прекращение огня. Подписание документа вызвало негодование украинских националистов.

10 октября Зеленский назвал «формулу Штайнмайера» коммуникационным проигрышем своей команды. Так он прокомментировал акции протеста украинских националистов в Киеве и других городах Украины.

