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МИД Сирии заявил, что защищать граждан будут власти и армия САР

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МИД Сирии заявил, что защищать граждан будут власти и армия САР

Дамаск, 10 октября. Защита сирийцев является задачей только армии САР и правительства страны. Об этом заявил источник в МИД Сирии.

Собеседник агентства SANA считает, что Турция под предлогом борьбы с терроризмом и с заявлениями о якобы «защите сирийского народа» атакует мирное население на севере САР.

«Сирийская Арабская Республика будет противостоять агрессии Турции всеми доступными средствами и продолжит борьбу с терроризмом. Защита сирийцев — это лишь задача Сирийской арабской армии и сирийского государства», — сказал источник в МИД Сирии.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что военные действия Анкары в соседнем государстве нацелены на «уничтожение террористической угрозы» и создание зоны безопасности, куда смогут вернуться сирийские беженцы.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара направила консульству Сирии в Стамбуле ноту о проведении военной операции под названием «Источник мира».

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Источник: SANA
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