Путин призвал регионы подготовиться к увеличению числа школьников

Нижний Новгород, 10 октября. Число школьников в России в ближайшие годы существенно увеличится, поэтому необходимо строительство новых учебных заведений, иначе проблему вторых и третьих смен не получится решить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородский области Глебом Никитиным.

Российский лидер отметил, что в настоящее время ситуация в демографической сфере в стране весьма сложная. Необходимо принять во внимание потери во время Второй мировой войны, начала и середины 90-х. Однако в скором времени она изменится, регионы должны быть к этому готовы, отметил президент.

«Количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшие годы, и нам нужно быть к этому готовыми», — сказал Путин.

Российский лидер призвал власти регионов обратить внимание не только на капитальный ремонт уже существующих школ, но также и на строительство новых. Губернатор в ответ заверил, что строительство учебных заведений предусмотрено как в рамках нацпроектов, так и в рамках бюджета региона. Есть, по его словам, также концессионное соглашение по строительству образовательного комплекса на четыре тысячи мест в Нижнем Новгороде.

Ранее эксперты ООН опубликовали доклад с прогнозом демографической ситуации в мире. Согласно одному из вариантов развития событий, численность населения после 2080 года может вырасти до 160 миллионов человек. Среднее медианное значение для 2080 года предположительно составит около 127 миллионов.

Как отметил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев, комментируя доклад ООН, введение материнского капитала позволило добиться роста рождаемости в России, однако сейчас вновь наблюдается небольшой спад. По его мнению, необходимо находить новые пути в сфере демографии.