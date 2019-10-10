Турция везет в Триполи сирийских боевиков, мечтающих построить новый «халифат»

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари публично заявил, что Турция направляет в Триполи боевиков из Сирии. Насколько эти действия усугубят и без того тяжелую ситуацию в Ливии – в материале Федерального агентства новостей.

Турция пытается захватить арабские земли

На пресс-конференции в Бенгази Ахмед аль-Мисмари назвал турецкую операцию «Источник мира», направленную против курдских вооруженных формирований в Сирии, вторжением в САР и захватом арабских земель. Генерал обратил особое внимание на то, что в распоряжении Анкары множество боевиков, освобожденных из тюрем. Этих экстремистов турецкие власти отправляют в Ливию через порты и аэропорты Триполи, Мисураты и Зувары, чтобы те сражались на стороне Правительства национального согласия (ПНС). Аль-Мисмари назвал действия Анкары большой угрозой для будущего Ливии.

Туроператор для террористов

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин уверен, что многие сирийские боевики уже последовали по указанию своих имамов в Триполи. Специалист отметил: боевики, которые ранее ехали через Турцию, чтоб воевать в Сирии, уже участвуют в боях за Триполи на стороне ПНС.

«Не секрет, что боевики, связанные с «Хайят Тахрир аш-Шам» (сирийский альянс группировок, подконтрольный запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1) и рядом других группировок, связанных с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), выезжали ранее, до 2016-2017 года, в Сирию через территорию Турции. Сейчас они едут уже из Сирии в Ливию, один из проповедников «Хайят Тахрир аш Шам» заявил, что сейчас джихадисты должны спешить на защиту ливийского правительства, защищать Триполи от Хафтара. Они поехали и там уже всплывали непосредственно в боях за Триполи», – заявил собеседник Федерального агентства новостей.

Новый халифат в Ливии

Борис Рожин отметил, что разборки банд в Триполи идут уже много лет. К примеру, аэропорт не раз переходил из рук одной банды к другой. Среди них хватает боевиков, желающих сидеть исключительно в своем криминальном районе. Но приезжающие по морю из Турции «свежие силы» таят в себе куда большую угрозу.

«Джихадисты, приезжающие из других стран, действительно отправляются воевать, распространяются на территории к югу от Триполи, а также в центральной Ливии, где активизировались ячейки ИГИЛ1 («Исламское государство»1, ИГ1, ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в РФ), активизировались ячейки «Аль-Каиды», которая пытается поднять голову. Это отряды моджахедов, которые Хафтар в свое время зачистил, но эта публика снова прибывает. Те, кто прибывает по турецкой линии, не сильно заинтересованы в Сарадже, они хотят захватить территорию и начать строить там свой халифат», – обрисовал ситуацию специалист.

Что предлагает Хафтар?

По словам военного эксперта Бориса Рожина, Хафтар предлагает для Ливии более конструктивный вариант государственного устройства.

«На фоне оппонентов Хафтар выглядит более выигрышно, потому что вместо этого джихадистского клоповника, перманентного хаоса, он предлагает достаточно типичный для Ближнего Востока вариант», – подчеркнул эксперт.

Собеседник Федерального агентства новостей подчеркнул, что проблему представляет получение ПНС внешней поддержки, иначе с ПНС уже было бы покончено. Рожин предположил, что будущее страны определит драйвер изменений, который приведет к централизации власти уже после победы Хафтара над Сараджем.

Раскол Ливии после Каддафи

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна раскололась на две части. В Триполи и его окрестностях обосновалось сформированное Западом Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файизом Сараджем. В состав признанного европейцами кабинета министров вошли радикальные исламисты и лидеры бандформирований, ответственные за «Арабскую весну» и связанные с международными террористическими организациями.

Восток Ливии в свою очередь контролируется избранной народом Палатой представителей и Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Старый военачальник Каддафи и ЛНА избрали своей миссией избавить Ливию от террористов. В связи с этим в апреле этого года фельдмаршал объявил военную операцию против триполийских бандитов.

1 Организация запрещена на территории РФ.