МИД России назвал грубой провокацией статью о российском спецназе в Норвегии

Москва, 10 октября. МИД России назвал провокацией публикацию интернет-издания AldriMer о «российском спецназе в Норвегии».

Ранее норвежское интернет-издание AldriMer опубликовало статью, в которой утверждалось, что бойцы российского спецназа якобы были замечены на территории Норвегии. В свою очередь посольство России в Норвегии назвало данную информацию фейком и грубой провокацией. Кроме того, в ведомстве выразили уверенность, что данный вброс является попыткой оправдать увеличение оборонных расходов.

«Данный медийный вброс Aldrimer является грубой провокацией. Цель этой публикации состоит в насаждении образа врага в лице России, запугивании норвежской аудитории мнимой «российской угрозой», — говорится в сообщении МИД РФ в Facebook.

В МИД РФ напомнили, что публикацию Aldrimer опровергло министерство обороны и спецслужбы Норвегии. Глава военной разведки Норвегии подчеркнула, что в ведомство не обладает информацией, которая может подтвердить публикацию Aldrimer. В министерстве обороны Норвегии отметили, что у ведомства нет фактов о российской военной активности на норвежской территории.

В МИД России также добавили, что данная публикация является типичным примером распространения недостоверной информации в Сети. При этом в МИД РФ напомнили, издание AldriMer давно имеет дурную славу благодаря своим одиозным публикациям. Журналисты AldriMer регулярно публикуют скандальные и недостоверные материалы ссылаясь на несуществующие источники в норвежских спецслужбах и вооруженных силах.