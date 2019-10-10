Москва, 10 октября. Работники Анкудиновского кладбища в Московской области вынужденно усилили охрану могил родственников актрисы Анастасии Заворотнюк из-за пристального внимания журналистов.

Представители СМИ не хотят упустить возможность поймать сенсацию и буквально дежурят у надгробий близких звезды, передают Nation News. Сотрудники кладбища отмечают, что подобного «наплыва» посторонних лиц к захоронениям родных актрисы еще никогда не было.

На этой неделе появились новости о якобы смерти Заворотнюк от рака, но позднее информация была опровергнута. После этого журналисты начали стремиться узнать, действительно ли артистка жива или уже тайно похоронена.

Православный батюшка из подмосковного поселка Крекшино рассказал, что актриса часто приходила на могилы родственников незадолго до того, как по СМИ распространились слухи о ее заболевании.

Анкудиновское кладбище — погост закрытого типа, на территорию которого нельзя попасть посторонним людям. Участки на нем могут быть предназначены для целых некрополей. Стартовая цена на место под гроб начинается от 652 тысяч рублей. Урну с прахом можно заказать за 26 тысяч, отмечает Nation News. На этом кладбище похоронены ближайшие родственники звезды «Моей прекрасной няни».

В конце сентября стало известно, что одно свободное место рядом с могилами отца и брата актрисы оказалось зарезервировано. Это выяснилось в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ. Журналисты телеканала прибыли на кладбище к семейному захоронению и обнаружили, что рядом с могилами есть место. Однако, кому именно оно предназначается, неизвестно.

Информация о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга, появилась в СМИ в сентябре. Согласно имеющимся в Сети неофициальным сведениям, звезда перенесла несколько серьезных операций. Семья актрисы до сих пор не дала ни одного официального комментария о состоянии ее здоровья.