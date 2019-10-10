Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Исламабад, 10 октября. Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме «Гаддани» в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом говорится в сообщении МИД России.

По информации внешнеполитического ведомства, инцидент произошел 8 октября.

«Три российские гражданки, содержащиеся под стражей в центральной тюрьме «Гаддани» (провинция Белуджистан, Пакистан), совершили убийство пакистанской надзирательницы. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве», — говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что генконсульство России в Карачи выясняет обстоятельства произошедшего. Отмечается, что обвиняемые в убийстве надзирательницы россиянки были задержаны в Кветте осенью 2018 года за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. Вместе с женщинами были восемь детей. Все они ожидали депортации в Россию.

По имеющимся сведениям, женщины были приверженцами идеологии запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 и пытались проникнуть в Афганистан, чтобы присоединиться к отделению боевиков.

В МИД РФ добавили, что российские дипломаты находятся на постоянной связи с правоохранительными органами Пакистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.